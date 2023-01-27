美國延長在美港人逗留期限 特區政府：強烈不滿和堅決反對

香港特別行政區政府今日對於美國政府在所謂備忘錄中就延後執行強制在美港人離境的最新舉措，表示強烈不滿和堅決反對。

特區政府發言人表示，香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。美國政府針對本港執法行動的批評是惡意捏造。堅決反對美國政府在所謂備忘錄中針對《香港國安法》所作毫無事實根據的蓄意抹黑，又指美國政府毫不掩飾，明言其最新舉措基於其「外交政策利益」，充分顯露出險惡用心和霸凌野蠻。國家安全屬於中央事權，每個國家都有責任和權利維護其國家安全。美國有大量國家安全法例，但仍繼續肆意詆毀《香港國安法》，刻意漠視《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，明顯是出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，明顯是政治凌駕法律的卑劣技倆。」