美國德州爆發麻疹 衞生防護中心呼籲接種疫苗

近日美國德克薩斯州爆發麻疹，衞生防護中心今日(27日)提醒市民，外遊前應確保完成接種兩劑麻疹疫苗，以減低感染風險。

中心指，關注到美國德克薩斯州最近爆發麻疹，自今年一月底以來已錄得至少124宗麻疹個案，主要涉及未曾接種麻疹疫苗或疫苗接種史不詳的人士，超過八成影響18歲以下兒童，包括一宗沒有接種麻疹疫苗的學齡兒童死亡個案。中心已主動聯絡美國衞生當局了解當地情況。此外，鄰近國家包括越南及菲律賓亦因為當地整體麻疹疫苗接種覆蓋率偏低而持續出現麻疹爆發。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，接種麻疹疫苗是預防麻疹的最有效方法。他又指，根據小學學童的免疫接種覆蓋率及衞生署定期進行全港免疫接種覆蓋調查顯示，兩劑麻疹疫苗接種的整體覆蓋率一直維持在95%以上，而本地麻疹病毒抗體的血清陽性率反映絕大部分香港市民對麻疹已有免疫力。整體而言，目前本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，今年暫時亦沒有錄得麻疹個案。

徐樂堅指，香港作為國際旅遊頻繁的城市，仍面對輸入麻疹病毒及其在本地社區進一步傳播的潛在風險。他提醒，麻疹的潛伏期為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學。