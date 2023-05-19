美國政客攻擊港區國安法 特首︰不容亂港者破壞香港

立法會舉辦首場特首互動交流答問會，特首李家超在開場白批評，美國政客攻擊香港特區落實國安法，公然向香港法官施壓，「醜態畢露」，予以最嚴厲譴責。他又指，「愛國者治港」的基本標準是不容許亂港人士進入立法會，破壞香港。
首場立法會行政長官互動交流答問會以「二十大及兩會精神」作主題，分為「安全和穩定」及「發展和幸福」兩節。李家超在開場白指出，落實愛國者治港原則，要維護國家安全，堅持行政主導，不容許背叛國家和香港利益的「叛徒」進入立法會。他又批評，美國政客因政治目的多次假借不同藉口，對落實國安法的香港特區霸道攻擊，「醜態畢露」，並向公然向法官施壓，試圖干擾公平審訊，予以最嚴厲的譴責。
他又指，政府在維持香港社會價值觀穩定上做了大量工作，但面對外部勢力干預香港事務，而社會又時有複雜難辨及似是而非的訊息，須建立、鞏固和弘揚以愛國愛港，與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。
對於社福界立法會狄志遠問及公共圖書館圖書下架和《明報》尊子漫畫停刊，政府如何平衡國安法和言論自由，李家超指在公共圖書館借出的書籍是政府推薦市民閱讀的，政府有責任按期望的社會價值觀推薦書籍給市民閱讀，不會推薦違法、侵犯版權和政府認為意識不良的書籍。
香港CUP媒體的執行總編輯陶培康表示，外國公共圖書館是公共資源，由公眾一同策劃，官方對市民應閱讀甚麼沒有取向，故包括香港的圖書館也有機制容許市民推薦書籍，要求圖書館購買。他強調，不同政府對圖書館的功能均可以有其看法，但亦感到現時港府對圖書館的定位與過往「好似有點不同」。