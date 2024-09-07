美國政府就香港營商風險發新警示　曾國衞：故意打壓國家與香港發展

美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部更新對香港的商務警示，詳列美國企業在香港營運和活動面臨的風險。警示全長16頁，指很多風險源自港區國安法，以及根據香港基本法第23條訂立的維護國家安全條例，認為有關法例進一步削弱香港的基本自由和人權。

曾國衛： 子虛烏有、顛倒黑白

而政制及内地事務局局長曾國衞出席一個電台節目，回應有關問題時批評說，對方是為「子虛烏有、顛倒黑白」，屬西方國家的慣常伎倆。

他強調，不論是《國安法》或《基本法》23條立法都是穩定香港的定海神針，本港的言論自由亦受到保障，外界發出所謂的警示都是故意打壓國家及香港的發展。