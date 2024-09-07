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2024-09-07 12:06:00

美國政府就香港營商風險發新警示　曾國衞：故意打壓國家與香港發展

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美國政府就香港營商風險發新警示，籲企業留意業務有否被指竊取國家機密。

美國政府就香港營商風險發新警示，籲企業留意業務有否被指竊取國家機密。

美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部更新對香港的商務警示，詳列美國企業在香港營運和活動面臨的風險。警示全長16頁，指很多風險源自港區國安法，以及根據香港基本法第23條訂立的維護國家安全條例，認為有關法例進一步削弱香港的基本自由和人權。

曾國衛：子虛烏有、顛倒黑白

而政制及内地事務局局長曾國衞出席一個電台節目，回應有關問題時批評說，對方是為「子虛烏有、顛倒黑白」，屬西方國家的慣常伎倆。

他強調，不論是《國安法》或《基本法》23條立法都是穩定香港的定海神針，本港的言論自由亦受到保障，外界發出所謂的警示都是故意打壓國家及香港的發展。

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曾國衞重申，國家整體經濟情況向好，未來發展機遇無限，他指大多企業都是趨利，哪裡有發展潛力，自然能吸引資金及人才，強調香港在各個領域上仍佔據領先位置，只要香港的優勢仍在，相信不會受到影響，市民亦不應「妄自菲薄」。

23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國/叛亂可判終身監製（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，23條立法時間（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛亂罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，具煽動意圖作為罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，危害國安的破壞活動（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，境外干預及從事危害國安活動組織（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，附屬法例（am730製圖）

籲企業留意業務有否被指竊取國家機密

警示指，雖然目前未有引用23條檢控企業的案例，但法例在勾結外部勢力、國家機密和間諜活動等行為上，有廣泛和模糊的定義，可能會影響企業日常在香港的活動；舉例指企業的盡職調查、利用政府數據作分析、在香港境內外轉移數據、就政策進行游說或發表評論，以至與傳媒、非政府及國際組織的接觸等，都有可能被指違反港區國安法或23條，又提醒企業要特別留意業務是否有被指竊取國家機密、外國干預或具煽動意圖等風險。

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文件又提到，華府對香港部份人士已經實施制裁和簽證限制，並因應俄羅斯國防工業經香港轉運軍需品，對香港部份實體作出制裁和出口管制，企業須遵守有關法例，否則可能會受到美國法律規定的民事和刑事處罰。

美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部在2021年7月，因香港實施港區國安法，以及北京的反外國制裁法等，首次聯合對香港發布商務警示。

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