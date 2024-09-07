美國政府就香港營商風險發新警示，籲企業留意業務有否被指竊取國家機密。

美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部更新對香港的商務警示，詳列美國企業在香港營運和活動面臨的風險。警示全長16頁，指很多風險源自港區國安法，以及根據香港基本法第23條訂立的維護國家安全條例，認為有關法例進一步削弱香港的基本自由和人權。

警示指，雖然目前未有引用23條檢控企業的案例，但法例在勾結外部勢力、國家機密和間諜活動等行為上，有廣泛和模糊的定義，可能會影響企業日常在香港的活動；舉例指企業的盡職調查、利用政府數據作分析、在香港境內外轉移數據、就政策進行游說或發表評論，以至與傳媒、非政府及國際組織的接觸等，都有可能被指違反港區國安法或23條，又提醒企業要特別留意業務是否有被指竊取國家機密、外國干預或具煽動意圖等風險。

文件又提到，華府對香港部份人士已經實施制裁和簽證限制，並因應俄羅斯國防工業經香港轉運軍需品，對香港部份實體作出制裁和出口管制，企業須遵守有關法例，否則可能會受到美國法律規定的民事和刑事處罰。

美國國務院、農業部、商務部、國土安全部和財政部在2021年7月，因香港實施港區國安法，以及北京的反外國制裁法等，首次聯合對香港發布商務警示。