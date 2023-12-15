美國明年料減息3次 港息恐無條件跟 難刺激樓市

美國聯儲局加息周期完結兼放鴿！聯儲局議息後昨一如市場預期維持利率介乎5.25至5.5厘不變，連續3次按兵不動，並預告明年將合共減息3次，累計0.75厘。不過，分析預期，本港銀行明年未必即時跟減、減幅亦不會「照跟」，預期最快年底才出手調低最優惠利率(P)一至兩次，每次0.125厘，即合共0.25厘，料對樓市刺激作用不會顯著。 聯儲局議息後所有委員首次一致決定維持利率不變，席間曾討論減息。當局自2022年3月以來加息11次合共加息5.25厘，利率處22年高。聯儲局主席鮑威爾指，加息行動已使政策利率明顯進入緊縮領域，對經濟活動及通脹施加下跌壓力，由於緊縮政策全部效應或未完全反映，故是次利率保持不變。然而，倘條件合適當局仍會進一步收緊貨幣政策。

鮑威爾

金管局稱高息環境維持一段時間 金管局指，市場普遍解讀美息或已近頂，明年減息幅度較早前預期略增，之後議息決定將續取決經濟數據及加息對經濟活動的影響，故息率走勢仍存在不確定性，高息環境料維持一段時間。滙豐銀行、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)維持最優惠利率5.875厘不變；渣打P為6.125厘。 港息明年走勢方面，上海商業銀行研究部主管林俊泓指，明年未必與美息同步下調，首先視乎同業拆息走勢，一般與最優惠利率有約3厘差距，才有條件減息。港1個月同業拆息昨為5.40857厘，與三大行P 5.875厘僅約0.5厘差距，故短期難以減息。不過，他仍預期港息明年底或有機會減息一次，或最多兩次，每次0.125厘，共0.25厘。他又說，由於本港經濟環境、市場信心、以及外資等因素影響，本港樓市仍疲弱，預期明年樓價或續跌3%至5%。

中原陳永傑樂觀：明年首季小陽春 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則料，已明確美息見頂訊號，加上美明年或減息3次，將為香港樓市打下強心針，明年首季料將先出現成交量小陽春，一、二手成交有望增三成。 中原按揭董事總經理王美鳳指，港P及市場新造按息主要維持4.125厘不變，即使美國明年減息，但港P很大機會橫行一段時間，因這次加息周期本港P累加0.875厘，比美息加幅5.25厘，少約4.375厘，故現水平未必有即時跟減需要；另港元拆息仍高於按息，基本上加息壓力尚未解除，需待拆息低於按息，銀行才有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率，預期新造按息有機會回落至4厘以下。