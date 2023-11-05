美國會議員倡制裁49高官法官　蕭澤頤：只會令警隊更堅定不移護國安

美國國會參眾兩院數名民主黨和共和黨議員，上周提出香港制裁法的法案議案，要求白宮檢視是否把更多香港官員和國安法指定法官列入制裁名單，議案列出49名建議制裁的名單，包括國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤等。蕭澤頤強烈譴責有關美國政客的卑劣及無恥手段，更指其霸凌行為不會得逞。
批評部分美國政客雙重標準
蕭澤頤今日(5日)發表聲明，批評部分美國政客以雙重標準肆意抹黑香港特區官員，不斷施壓和威嚇，他們的惡劣行為居心叵測。他表示，有關行為只會令香港警隊更堅定不移、無畏無懼地捍衛香港法治精神，維護國家安全。
港國安委：嚴厲譴責外國政客散布虛假論調
蕭澤頤強調，香港特區作為中國不可分離的部分，負有維護國家安全的憲制責任，香港警隊一直以堅定不移、無畏無懼的精神，履行維護國家安全的職責，又指警隊按《港區國安法》的規定履行職責時，一直根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人、機構或組織依法採取執法行動。
本港維護國家安全委員會今日亦發表聲明，強烈譴責美國個別議員提出向香港特區官員、檢控官、法官恫嚇制裁的法案，粗暴干預香港特區事務。發言人強調，國安委會堅定不移全面準確貫徹「一國兩制」方針，對外國政客散布各種虛假論調，妄圖肆意干預香港特區官員的職務、律政司的檢控工作和法院獨立進行的審判，表達強烈憤慨，並予以嚴厲譴責。