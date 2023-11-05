美國會議員倡制裁49高官法官　蕭澤頤：只會令警隊更堅定不移護國安

美國國會參眾兩院數名民主黨和共和黨議員，上周提出香港制裁法的法案議案，要求白宮檢視是否把更多香港官員和國安法指定法官列入制裁名單，議案列出49名建議制裁的名單，包括國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤等。蕭澤頤強烈譴責有關美國政客的卑劣及無恥手段，更指其霸凌行為不會得逞。

批評部分美國政客雙重標準

蕭澤頤今日(5日)發表聲明，批評部分美國政客以雙重標準肆意抹黑香港特區官員，不斷施壓和威嚇，他們的惡劣行為居心叵測。他表示，有關行為只會令香港警隊更堅定不移、無畏無懼地捍衛香港法治精神，維護國家安全。