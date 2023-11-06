美國會議員建議制裁49高官法官 中聯辦國安公署強烈譴責 鄧炳強：政客欲保在港「走狗」接近黑社會行為

美國跨黨派國會議員日前提出法案，要求制裁多49名本港官員和法官。 中聯辦堅決反對和強烈譴責一些美國政客炮製所謂「香港制裁法案」，形容這是「拙劣政治表演」，駐港國安公署發言人則直指，這種霸凌式的制裁再多再濫都將是「廢紙一張」。 本港保安局長鄧炳強表示，有美國政客為自身利益、想保障他們在港的「走狗」，從而恐嚇香港獨立司法權，形容是黑社會行為。

保安局長鄧炳強表示，有美國政客為自身利益、想保障他們在港的「走狗」，從而恐嚇香港獨立司法權，形容是黑社會行為。

美國國會參眾兩院數名民主黨和共和黨議員，上周提出香港制裁法的法案議案，要求白宮檢視是否把更多香港官員和國安法指定法官列入制裁名單，議案列出建議制裁的49人，包括律政司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處長蕭澤頤，以及29名法官或前法官、17名律政司人員和外聘檢控官。

中聯辦：拙劣政治表演注定適得其反

中聯辦昨發表聲明指，堅決反對和強烈譴責一些美國政客炮製所謂「香港制裁法案」。發言人表示，美國那些政客大搞政治操弄，公然對特區政府官員和執法、司法人員實施所謂制裁，粗暴干預香港司法，是對其標榜的民主法治屬「極大諷刺和嘲諷」。發言人又指，有關政客的拙劣政治表演，注定適得其反、徒勞無功，又正告有關政客任何企圖「以港遏華」的圖謀和卑劣伎倆，「都動搖不了我們堅定維護一國兩制和國家安全的決心。」

駐港國安公署發言人亦表示，強烈譴責和堅決反對美國少數政客再次操弄政治議題，採取恐嚇手段叫囂把49人列入所謂制裁名單，又稱事實證明「這種霸凌式的制裁，再多再濫都將是廢紙一張」。香港國安委同樣強烈譴責有關法案，批評美國個別議員粗暴干預香港特區事務，發言人強調「任何干涉圖謀都不得人心，注定失敗。」警務處長蕭澤頤亦「榜上有名」，他昨強調有關霸凌行為只會令警隊更堅定不移地維護國安。

鄧炳強昨出席一個電台節目後表示，一些美國政客或為了自身利益、想保障他們在港的「走狗」，從而指出「我要恐嚇你」，「如果你要告我嘅人，我就會制裁你嘅官員」，形容行為與香港黑社會或外國黑幫行為很接近。他覺得這是非常不道德、不道義的行為，又重申享有司法獨立的香港，根據法例檢控一些違例的事情是天經地義。

