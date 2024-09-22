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2024-09-22 11:49:00

美國減息｜陳茂波：本港利率下調幅度視乎資金流向及市况 約100家公司正排隊在港上市

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上周出席第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」，並在大會上致辭。 (陳茂波網誌圖片)

上周出席第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」，並在大會上致辭。 (陳茂波網誌圖片)

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美國聯儲局早前宣布減息0.5厘，是自2020年3月四年半以來首次減息。財政司司長陳茂波今日(22日)發表網誌，指美國聯儲局上周減息，加上全球多家主要央行早前亦相繼減息，強化了金融市場對環球息率逐步回落的預期；寬鬆的金融環境利好資產市場氣氛和工商業的經營環境。在聯繫匯率下，陳茂波預期，未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情況。

股市氣氛漸有改善

陳茂波又表示，股市氣氛漸有改善，新股市場亦逐步回暖，如上周掛牌的一隻大型新股，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股；計及這隻新股，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第四位。陳茂波表示，目前約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。除了新股市場，上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。

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往歐洲招商引資

陳茂波又說，今日凌晨(22日)已啟程前往歐洲招商引資，分別到訪西班牙馬德里及英國倫敦，除了與當地政商界的代表會面及參訪企業外，亦會出席一系列推介香港優勢的餐會和圓桌會議。當局特別安排了一批本港初創企業組成代表團，參與這次外訪，跟當地的創科機構和創投基金交流洽商，冀開拓更多合作機遇。另外，下月底他將率領代表團到訪中東，推動更深和更多領域的交流和合作。

訪京期間我亦進行招商引資工作，包括與理想汽車執行董事兼首席財務官李鐵（右二）會面。(陳茂波網誌圖片) 訪京期間，拜訪了國家財政部並與部長藍佛安會面。(陳茂波網誌圖片)

 
 
 