美國減息｜陳茂波：本港利率下調幅度視乎資金流向及市况 約100家公司正排隊在港上市

美國聯儲局早前宣布減息0.5厘，是自2020年3月四年半以來首次減息。財政司司長陳茂波今日(22日)發表網誌，指美國聯儲局上周減息，加上全球多家主要央行早前亦相繼減息，強化了金融市場對環球息率逐步回落的預期；寬鬆的金融環境利好資產市場氣氛和工商業的經營環境。在聯繫匯率下，陳茂波預期，未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情況。

股市氣氛漸有改善

陳茂波又表示，股市氣氛漸有改善，新股市場亦逐步回暖，如上周掛牌的一隻大型新股，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股；計及這隻新股，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第四位。陳茂波表示，目前約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。除了新股市場，上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。