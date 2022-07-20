美國販運人口報告評港為二級監察 港府強烈反對斥「偏頗不公」

政府強烈反對美國國務院《2022年美國販運人口報告》偏頗及不公平的評估。政府發言人指「在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。香港在報告中被評為第二級別（監察名單）是不公平和欠缺實據支持。」

政府表示，一直積極主動、全方位打擊販運人口活動，投入了大量的資源，又指即使過去兩年面對疫情帶來的挑戰，政府依然堅持打擊販運人口。尤其是販運人口受害人初步識別機制已於2019年年底全面擴大，涵蓋警務處、入境事務處、海關和勞工處接觸到而較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭及輸入勞工。於2020年，上述各部門合共進行了6,900次初步識別，審核中識別出3名受害人；於2021年，進行了約7,700次初步識別審核，是2016年的次數的3倍，只有一人被識別為受害人。

政府：現行法例 在香港行之有效

對於有主張指香港缺乏單一販運人口法例，政府重申，每一個司法管轄區均應有空間自行制定最適切的法律框架。現行的法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，提供一套全面的保障，與其他設有單一販運人口法例的司法管轄區相比並無不足，亦在香港行之有效。

政府強調必須指出，《香港國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義清晰。構成有關罪行的元素、刑罰、減刑因素和後果已清楚訂明。香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，就有關人士的行為採取執法行動。危害國家安全的行為和活動與正常的交流有明顯區別。奉公守法的人士不會誤墮法網。美國國務院在報告中就《香港國安法》的言論與事實明顯不符。



政府強調，雖然在打擊販運人口上竭盡所能的努力得不到適當和公平的認同，但作為國際社會負責任的一員，政府將繼續堅定地打擊販運人口。