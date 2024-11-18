美團擬申請「監管沙盒」無人機送外賣　數碼港科學園先行先試

美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社

《施政報告》宣布成立「發展低空經濟工作組」，工作組早前召開會議商定明年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目，運輸及物流局將以分批形式進行「監管沙盒」試點項目，首批於本月開始接受申請。內地外賣平台美團(3690)表示，計劃就監管沙盒試點項目提交申請，期望成為首批在香港開展無人機配送的公司，在數碼港、科學園先行先試提供無人機外賣服務，長遠希望推廣至中環等核心商業區，惟要待本港相關法規進一步明確後才能進一步考慮來港發展。

美團無人機公共事務負責人閆琰接受傳媒訪問時表示，最新在深圳開通一條來往福田口岸的航線，每日接近100單外賣，約一半是香港居民落單。她認為，無人機送外賣能避開地面交通的限制，在深圳用無人機送外賣平均只要15至20分鐘，比外賣員運送快約一半。她還提及，外賣員被禁送餐到收費景點及學校，無人機運送就能開拓這類市場。

自研系統可應付高樓密集環境

關於今次申請試點項目，閆琰透露，美團初步計劃在數碼港及科學園試飛，正規劃航線，公司無人機除了靠衛星定位外，還有自行研發的「視覺導航系統」，該系統在深圳核心商業區的高樓大廈環境已驗證能安全有效到達目的地，有信心在香港環境下亦能發揮水平，若獲批出營運許可，會先在人口密度較低地方發展，再逐步進駐中環及觀塘等商業區。

美團現時在深圳租用多個商場的天台，設立無人機升降場。用戶落單後，外賣送到天台升降場包裝，再由無人機運到指定降落點，讓用戶取貨，惟香港土地資源珍貴，要在繁忙地段建立無人機升降場有難度，亦要時間建立市民對無人機送外賣的信心。