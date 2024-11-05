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2024-11-05 17:19:25

美團：合規前提下 冀儘快在香港引入無人機配送服務

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美團副總裁、無人機業務負責人毛一年向財政司副司長黃偉綸介紹業務進展(美團提供)

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年向財政司副司長黃偉綸介紹業務進展(美團提供)

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美團（3690）無人機早前在深圳福田口岸開通了內地首條口岸的無人機配送航線，主要服務港深之間往返使用者的即時零售需求。航線開通後，用戶使用美團App或者美團無人機小程式在口岸附近點外賣，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨，平均可為用戶節省近30分鐘的等待時間，目前，該航線在節假日等時段的單日配送量已近百單。美團副總裁、無人機業務負責人毛一年今日出席首屆超級樞紐博覽會表示，借助港府推動低空經濟、完善無人機法規的契機，在合規的前提下儘快將無人機配送服務帶到香港。

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美團副總裁、無人機業務負責人毛一年向財政司副司長黃偉綸介紹業務進展(美團提供) 美團副總裁、無人機業務負責人毛一年向財政司副司長黃偉綸介紹業務進展(美團提供) 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社 美團王興：無人機送外賣 累計完成逾30萬訂單

福田口岸無人機配送單日近百單   最快10分鐘取貨

新航線可支援香港手機號碼下單及取貨，也支援異地下單及港幣支付：即香港市民在出發北上或回港前，可用美團App或美團無人機小程式提前下單，到達福田口岸時即可前往智能空投櫃取走心儀商品，實現了「人來貨到」的全新消費體驗。

美團在超級樞紐博覽會上展出了其無人機業務所提供的城市低空物流解決方案，方案主要由三部分組成，包括了自研的智能飛行器、智能調度系統以及高效率的運營體系，可支援多場景、多天候的無人機配送需求。該方案也已通過中國民航局審定，並獲得了該部門頒發的《民用無人駕駛航空器運營合格證》。
 

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