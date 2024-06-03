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2024-06-03 13:35:00

美妝品牌PAUL & JOE宣布結業 網店及2間分店營業至6月底 網店全線產品半價

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PAUL & JOE旗下美妝品牌宣布6月30日全線結業。(PAUL & JOE網站)

PAUL & JOE旗下美妝品牌宣布6月30日全線結業。(PAUL & JOE網站)

有外國美妝品牌宣布撤出香港。來自法國的PAUL & JOE旗下美妝品牌PAUL & JOE BEAUTE於官網宣布，Pacifique Agencies (Far East) Limited跟PAUL & JOE BEAUTE於香港及中國的代理經銷合約，將於2024年6月30日終止。於2024年6月30日後一切相關PAUL & JOE BEAUTE 任何業務，Pacifique Agencies均不承擔任何義務及責任，同時宣布香港網店及2間分店將營業至6月底。

PAUL & JOE旗下美妝品牌宣布撤出香港，6月30日全線結業。(PAUL & JOE網站)

PAUL & JOE旗下美妝品牌宣布撤出香港，6月30日全線結業。(PAUL & JOE網站)

根據PAUL & JOE BEAUTE的官網公告，香港零售業務最後營運至6月尾，其中網上購物平台營運至2024年6月23日；旺角朗豪坊分店營運至2024年6月23日；而銅鑼灣SOGO百貨分店則營運至2024年6月30日。品牌團隊衷心感謝客人多年來的支持和厚愛。

網店全線產品半價

由即日起至623日，網店全線產品半價優惠。但注意於即日起至623日期間，將沒有VIP 積分。產品及禮品數量有限，送/ 售完即止。如沒有於購物籃中顯示即是已全數派發完畢，如派送完畢均不作補發。網上購物與門市優惠亦不盡相同。


PAUL & JOE為法國巴黎時裝品牌，於1995年創立，旗下美妝品牌PAUL & JOE BEAUTE則開創於2002年，原以男裝成衣起家，2010年代起於香港設立專櫃，其後亦在香港開設分店。

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