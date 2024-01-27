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2024-01-27 14:00:00

美孚新邨歷史｜香港第一個油庫改建私人屋苑 太古城都仿效？

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美孚新邨歷史是香港第一個油庫改建私人屋苑。

美孚新邨歷史是香港第一個油庫改建私人屋苑。

以前香港有個鐵路站叫「荔灣站」，大家知道在哪裏嗎？這個站仍然存在，只是它早在1985年改名，它就是如今的美孚站了！美孚一帶原是美孚石油公司的油庫，60年代油庫搬遷，油公司決定在原址做一項創舉──打造一個全世界最大型的私人樓宇項目，興建99座逾13,000個單位的「美孚新邨」。這個以「城中城」概念興建屋苑，集商場、公園及娛樂場所等配套於一身，相比當時市面的單幢式私樓，設計破格創新，深受中產家庭歡迎。儘管後來屋苑附近多了一座大型焚化爐，美孚新邨依舊不乏買家承接。

有人說，買樓是香港過去半個世紀以來的最佳投資，且看看美孚新邨的數據：1960年代，美孚新邨第一期落成，一個約460呎的一房單位，入場費是22,000元；如今（2024年）這個價錢只夠在美孚新邨買兩個「階磚」，皆因同類型單位已跳升至約550萬，呎價逾11,000元，如果在當年推出初期買入，至今已經升價250倍。

Name 地鐵荃灣線在1982年通車，初時美孚新邨所在的車站名為「荔灣站」，為免市民將它與荔枝角站及荔景站混淆，1985年才改名為「美孚站」。（圖片來源：Getty） 美孚新邨曾為全世界最大私人屋苑項目，共有99座逾13,000個單位。（圖片來源：香港記憶／香港大學圖書館）

美孚油庫遷青衣 香港歷史第一個大型私人屋苑

美孚新邨在香港地產界一向是被視為參考：作為本港最大型私人屋苑，物業交投對香港樓市具有指標作用；作為香港歷史上第一個以「城中城」概念興建的物業，1968年面世的美孚新邨，則對香港住宅發展規劃起了示範作用。美孚新邨的所在地，原本叫荔枝角灣，又名荔灣。19世紀末，美孚石油公司進入香港賣火水燈，其後在荔灣興建油庫。1960年代，油公司眼見市區地價高昂，加上移民湧入，對房屋需求殷切，於是把油庫遷至偏遠的青衣牙鷹州，騰出市區地皮發展住宅。

昔日的美孚油庫鳥瞰圖，圖右的山坡上可見前身做過荔枝角監獄和醫院的「饒宗頤文化館」。（網上圖片） 美孚新邨前身是美孚油庫所在，油庫位處的荔枝角灣是普羅市民的游泳好去處。不過油庫和泳棚已在城市發展和填海工程下消失。（網上圖片）

美孚新邨設計劃時代 太古城黃埔花園仿效

在美孚新邨落成之前，市面上的私樓大都是單幢式的大廈或唐樓，故此在60年代中，美孚企業提出興建一個配備商舖、街市、食肆、戲院、銀行、診所及公園等設施的屋苑，打造一個自給自足的小社區，構思非常劃時代，其發展模式亦為往後不少住宅借鑑，包括太古城、黃埔花園等。

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美孚新邨提供1房至4房間隔，切合當時中產階級的生活及家庭需要。（網上圖片） 翻查1966年11月17日的《工商日報》，美孚新邨第1期單位入場費為22,000元，當年項目邀得港英政府的港督戴麟趾主持奠基儀式。（圖片來源：公共圖書館舊報紙）

美孚新邨是中產代名詞 拍過電影《男人四十》《桃姐》

60年代正值經濟起飛，香港家庭的年收入逐漸提高，大眾對衣食住行更加講究。作為香港第一個規劃周全、管理現代化的屋苑，美孚新邨吸引一班受過教育、有穩定職業、希望有更優質居住環境的群體入住，這個概念後來逐步發展成中產思維，就如港產片《男人四十》張學友所飾演的中文老師、《桃姐》中僱用「桃姐」的少主劉德華等，電影折射出美孚新邨所代表的一股新興中產價值。

60、70年代，美孚新邨代表着的一股新興中產價值。2002年上映的港產片、由許鞍華執導的《男人四十》，張學友飾演的中文老師正是住在美孚新邨。（網上圖片）

60、70年代，美孚新邨代表着的一股新興中產價值。2002年上映的港產片、由許鞍華執導的《男人四十》，張學友飾演的中文老師正是住在美孚新邨。（網上圖片）

荔枝角焚化爐噴黑煙 無礙美孚新邨樓價

雖然美孚新邨入伙後，位於寶輪街的全球最大焚化爐、荔枝角垃圾焚化爐於1969年投產，每日可焚燒750噸垃圾，天天噴黑煙，3支大煙囟的外型亦有欠吉祥，但多年來美孚新邨依然不乏置業者承接，樓價屢創新高。區內居民與空氣污染共存20年，1990年焚化爐才告關閉。

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1969年投產的荔枝角垃圾焚化爐，是全球最大焚化爐。（網上圖片） 根據1969年3月1日《華僑日報》，當其時香港每日已產生約2,000噸垃圾。（圖片來源：公共圖書館舊報紙）

見證滄海桑田 美孚新邨全港第二多人住私人屋苑

半世紀以來，美孚新邨見證區內滄海桑田。昔日臨海而建的美孚新邨，不少單位都曾經擁有無敵海景，鄰近的美孚碼頭有渡輪直達中環。隨着1980年代荔枝角灣填海，荔枝角泳棚變成荔枝角公園，渡輪航線被地鐵荃灣線取代，舊日的「海景盤」開始被縱橫交錯的公路網絡包圍。1997年，滿載歡欣回憶的荔園遊樂場，亦不敵地產發展結業。

美孚新邨的名字來自美孚油庫，「美孚」這個名，其實有美麗可靠的意思。經過半世紀滄海桑田，早年的臨海屋苑美孚新邨，如今已成為內陸位置。（圖片來源：Shutterstock）

美孚新邨的名字來自美孚油庫，「美孚」這個名，其實有美麗可靠的意思。經過半世紀滄海桑田，早年的臨海屋苑美孚新邨，如今已成為內陸位置。（圖片來源：Shutterstock）

如今擁有55年歷史美孚新邨，或許不再閃閃生輝，不再劃時代，但其重要性不減；根據資料，美孚新邨仍是全港第二多人居住私人屋苑，人口高達3.7萬，僅次於天水圍嘉湖山莊的3.9萬，居民數目甚至相當於歐洲小國摩納哥。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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