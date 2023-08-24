美容中心涉收300萬為癌患者自然療法案 專家指被告行為與西醫執業模式相同

63歲美容中心負責人涉自稱為美國認可自然療法醫生，分別替3名癌症病人進行治療，包括心靈治療、磁療法及以「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等，期間收取共約300萬元，並勸喻病人不要服藥及向私人醫生求診，最終2名病人離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（23日）於區域法院續審。衞生署衞生防護傳染病處首席醫生以專家證人身份作供稱，被告行為與西醫的執業模式相同，但被告使用的檢測及治療方法並非典型西醫所採用。

控罪指，被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。