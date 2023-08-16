美容中心涉收300萬為癌患者自然療法案　病人女兒：被告著作寫「癌症是生命禮物」

63歲美容中心負責人涉自稱為美國認可自然療法醫生，分別替3名癌症病人進行治療，包括心靈治療、磁療法及以「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等，期間收取共約300萬元，並勸喻病人不要服藥及向私人醫生求診，最終2名病人離世。案件今(16日)於區域法院續審，已故患者的女兒供稱，經同事輾轉介紹下閱讀被告的著作「癌症是生命的禮物」，遂決定約見被告。

稱看過書 籍後嘗試約見被告

事主女兒陶麗詩作供時指，其父陶寶富在2014年8月確診胰臟癌，轉介瑪嘉烈醫院檢查後，醫生說無法動手術，即使化療亦沒有效果，對此父親甚為傷心和崩潰，因此沒有去腫瘤科作進一步檢查，後來有同事的合作夥伴向她表示認識一名專醫治癌症的人士，並且給她一本名為「癌症是生命的禮物」的書籍，書本著作正是本案被告趙淑儀。她說當時自己和父親對癌症毫無頭緒，因此嘗試經他人約見被告。

事主女兒續指，她和父親在2014年12月到銅鑼灣一大廈接受EAV(電子針灸測試)檢查，其後有人向她解釋報告，之後有涉事公司娉婷的職員帶她們到廣旅集團大廈。

女被告趙淑儀，63歲，否認3項未經註冊而從事內科執業罪。控罪指她在2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈「娉婷國際有限公司」，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。