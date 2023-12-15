美心慶祝亞洲第2000間分店開幕　撥捐共200萬助慈善機構｜企業動態

企業動態｜美心集團主席兼董事總經理伍偉國於同日，亦親臨Simplylife的觀塘apm分店開幕儀式。

美心集團堅持創新及求變，不斷演化及拓展其飲食業務，至今已發 展成亞洲最具規模的餐飲集團之一。周五（15日）集團宣布，位於觀塘apm商場的歐陸式餐廳「Simplylife」正式開業，亦標誌著集團位於亞洲的餐飲及零售分店數目達至2,000間。

美心集團主席兼董事總經理伍偉國於同日，亦親臨Simplylife的觀塘apm分店開幕儀式，他稱，美心在過去67年來一直創新求進，並帶來多個不同風格及菜系的新品牌，貼合顧客不斷演化的口味和需求，引領飲食新文化，並寫下亮眼成績。

為慶祝美心集團亞洲第2,000間分店開幕，集團藉此分別向「香港公益金」及致力提升公眾對精神疾病認知的慈善機構「思健」，各撥出港幣100萬元善款，以支持兩個機構的服務及工作。

慶祝開業儀式中，集團亦特別邀請了於內地極具影響力的跨媒體藝術家李昱昱（Yoyo）親自創作塗鴉，並與一眾舞蹈員帶來開場表演。

美心近570間餐廳及店舖推優惠

此外，美心集團亦希望與市民一同慶祝集團盛事，宣布由2023年12月15日至 2024年1月15日期間，在全港近570間餐廳及店舖推出多重美食優惠，折扣更高達六折。如欲了解各分店美食優惠詳情，可瀏覽美心網站。（按此了解）