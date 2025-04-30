美心推3款軟餐 試食長者︰味道九成似 易吞嚥

為令有吞嚥困難的長者重拾飲食尊嚴和樂趣，有餐飲集團推出全新軟餐品牌「軟心膳」，為長者提供糊餐、碎餐以外的選擇。餐點包括點心拼盤及西式套餐，有長者品嘗餐點後指味道像真度達九成。 美心集團旗下的軟餐品牌「軟心膳」設計3款新口味的軟餐，包括點心拼盤(蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃及蘿蔔糕)、香草雞鎚飯及瑞士雞翼飯；昨舉辦「軟心膳」發布會暨「萬歲飲茶10周年」邀請逾百名來自護老院舍的長者及其家人與義工品嘗「軟心膳」及美心皇宮的點心。

出席活動70歲的長者關炯豪去年曾中風，有吞嚥困難的問題，只能進食糊餐。他表示，糊餐的味道及外貌較差，令人沒有胃口。但「軟心膳」的軟餐外觀精緻，令他可以重新品嘗點心風味，昨試食後更大讚味道有九成相似及容易吞嚥。關烔豪尤其喜愛點心拼盤內的蝦餃，指賣相令他食慾大增。

全線美心皇宮及20多間美心快餐7月起提供軟餐 美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威指三款軟餐均以原汁原味呈現菜式的色、香、味及形態，並以保留食物營養價值為首要考量；強調軟餐參照《照護食標準指引》製作，符合「國際吞嚥障礙飲食標準」(IDDSI)第4級。他透露集團會為院舍長者免費提供近萬份軟餐，其後則以成本價向院舍供應。蕭德威稱7月起，軟心膳會在全線美心皇宮及20多間美心快餐提供堂食軟餐，盼以更實惠的價錢，令吞嚥困難的人士可以在更多地方享受到優質軟餐。