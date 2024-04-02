美心續聘退休員工推銀髮職場　103歲員工或成亞洲最年長在職女性

面對人口高齡化，建設樂齡社會及提升銀髮族生活品質為必要的應對之策，其中銀髮族繼續就業已為近年趨勢。美心集團（美心）表示，公司積極配合退休員工的不同需要，靈活安排他們繼續在崗位施展能力，建立敬老關愛、長幼共事的企業文化。 美心在香港現有員工逾2萬人，40歲以下的員工佔近半，而銀髮族佔集團總員工人數11%，約有2,500位年齡在60歲以上，當中更有28位員工年齡在70歲以上。

現時美心最年長的員工是年屆103歲的高級財務經理龐敬嫻（龐姑娘）。龐姑娘指，自己由美心成立的第一間餐廳開業起，已為餐廳「管數」，服務集團會計部逾60年。當時美心剛起步，仍未建立寫字樓，龐姑娘的工作枱設於餐廳廚房背後的一個小倉庫內，見證公司的發展和成長。直至年屆103歲，她仍堅持留任，讓她可能成為其中一位亞洲最年長的在職女性。

美心集團首席營運官（香港及澳門）蕭德威說：「對於退休員工普遍希望繼續留任工作，我們為此感到十分鼓舞。美心珍視每位擁有豐富人生閱歷及工作經驗的員工，希望他們能與年輕員工分享知識和經驗，而後輩亦能與他們交流新思維。這不但有利於培育後輩、促進跨代交流，更幫助美心在創新求進的同時，能夠保留傳統的味道和感覺，大家並肩前進，達致雙贏局面。」

美心指，自1956年開設首間餐廳以來，不少員工均服務逾30、40年，當他們步入退休年齡後，部分仍想繼續留任發展所長，美心積極配合他們的不同需要，安排退休員工在原本的崗位上以合約或兼職形式繼續發揮他們所長。