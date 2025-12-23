美心西餅西灣河店麵包混疑似「蛀牙」　美心：全力配合食環署調查

社交平台周一(22日)有網民發帖稱，其家人在連鎖麵包店美心西餅買入特濃牛奶麵包，進食時發現內含一隻黑色的疑似蛀牙物體，但經細心檢查後，「100%確認唔係自己」，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」，消息指麵包於上周五(19日)在西灣河分店購買。美心西餅回覆《am730》查詢時證實收到投訴後，已即時聯絡該名顧客跟進，得知顧客將產品交予食環署，將全力配合署方調查，強調所有員工在整個食品製作及包裝過程中均佩戴口罩，並必須穿上全身防護衣。

該名網民在社交平台Threads發文，指其家人在美心西餅購買牛奶多士作早餐，進食途中突然咬到硬物，吐出後發現是一隻黑色的疑似蛀牙物體。該名網民續指，家人發現後立即檢查自己的牙齒，確認100%並非來自自身，自己亦沒蛀牙問題，已將事件通報予食環署，並將異物拿去檢驗，形容「檢查咗好耐，真心寧願係自己嘅牙齒」、「成件事太核突，所以佢(家人)都嘔咗成日」。樓主又指，「依家見到麵包都想嘔，呢一世都唔想再見到美心麵包。」

員工製作包裝過程中佩戴口罩 穿全身防護衣

美心西餅回覆《am730》查詢指，於昨日收到有關投訴，並即時聯絡該顧客了解詳情及跟進。該名顧客表示於上周五（19日）在西灣河分店購買產品，至周日（21日）其祖母進食時發現一粒牙齒狀的物體，並將有關產品交予食環署，公司將全力配合署方的調查工作。美心西餅重申一直致力確保食品衛生及品質，所有員工在整個食品製作及包裝過程中均佩戴口罩和頭套，並必須穿上全身防護衣。生產線亦配備先進檢測儀器，以確保產品符合食品安全標準。