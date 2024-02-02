美斯今訪港 警料每天4萬球迷朝聖 大球場一帶周六下午2時起首階段封路

由阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密球隊今日到港，明日在大球場訓練，周日與港隊踢表演賽。警方屆時將在大球場一帶分三階段封路，主要影響加路連山道、棉花路、東院道及禮頓道一帶；又預料周末兩天分別有4萬持票球迷進場觀賽，呼籲無持票者留在家中觀賞賽事。 港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強表示，預計訓練和表演賽會有4萬名觀眾前往大球場，屆時只會允許持票人士進入加路連山道、棉花路及東院道行動範圍，主辦方將在南華體育會前檢查門票。

具體交通安排方面，周六下午2時以及周日中午12時開始第一階段的封路及改道，東院道至棉花路一段的加路連山道(北行)右邊行車線，以及介乎棉花路至禮頓道一段的加路連山道(來回行車線)會封閉。 此外，加路連山道紀律人員體育及康樂會外和棉花路，將設置臨時的士及私家車上落客地點，便利市民前往大球場。而開平道至恩平道的希慎道(西行)將會封閉，希慎道由禮頓道往恩平道會維持東行線的單向行車。跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，由於人數眾多，警方屆時或考慮需要設置緊急通道，確保公眾安全及公共秩序。

呼籲市民天后站落車 第二階段的封路及改道將會在周六下午4時及周日下午2時開始，到時會擴大封路的範圍，介乎加路連花園至東院道 一段加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道將會封閉。在周日下午4時半，當大部分觀眾已進入大球場，會重開東院道(北行)，屆時東院道會恢復雙線單程行車前往銅鑼灣道、高士威道或摩頓臺方向。 活動完結後，即周六下午7點以及周日下午5時半開始，為協助大量市民有秩序離場，會擴大封路的範圍。屆時整段連道(上落山方向行車線)、開平道及新寧道亦會封閉。