美斯在港缺陣 解釋無法服眾 環時︰不能排除外部勢力藉此令港難堪

在港掀起「缺陣」風波的球王美斯，隨國際邁阿密到訪日本。球隊前晚在東京出戰日職勁旅神戶勝利船，美斯上陣超過30分鐘，港府隨即表示，希望主辦方及球隊能合理解答香港市民的疑問。內地《環球時報》社評指，美斯在香港的表演賽沒上場，不排除有外部勢力藉此令香港難堪。另有內媒足球記者引消息指，中國足協暫停與阿根廷足協合作，阿根廷隊下月在華友賽「99%取消」。

《環時》以「梅西(美斯)在踼一場事關誠信的比賽」為題，指主辦單位Tatler、美斯本人及其團隊解釋，美斯不在香港出場的原因主要是他「有傷在身」。社評認為「問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙，但他沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。」