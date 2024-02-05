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2024-02-05 04:31:58
日報

美斯訪香港｜美斯缺陣表演賽 球迷噓爆大球場 港府兩度稱「極度失望」 研扣減千萬贊助

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美斯

阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密來港，昨在香港大球場與由港超球員組成的香港隊作表演賽，最終贏4比1。連日未開波先興奮的球迷，卻失望而回，球王美斯終因有傷在身，全場穿休閒服在場邊觀戰，未有上場獻技，完場後大量球迷報以噓聲，部分大叫「回水」，更轟是「世紀騙案」。球迷梅先生稱，以4,000多元購票卻未能一睹美斯上場，笑言感覺受騙。阿根廷球迷兼體育評述員馬啓仁則指，隊醫消息是美斯受傷，故理解球王未有披甲。

攝影：林靄怡

美斯 國際邁阿密

美斯全場都只在場邊觀賽。

國際邁阿密 香港大球場

有球迷在完賽後報以噓聲和倒豎拇指。

港府晚上7時許回應傳媒查詢指，這次活動獲政府1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。美斯未能上陣，令政府和一眾球迷「極度失望」，指主辦單位欠球迷一個解釋。委員會將根據協議條款與主辦單位跟進，包括或因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

相隔3個多小時後，港府再發表聲明指美斯未能上陣，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，政府和一眾球迷感到「極度失望」。港府批評主辦單位及國際邁阿密的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。據悉，政府與主辦單位簽訂的合約，列明美斯如非因身體因受傷等健康及體能問題，需要出場45分鐘。

香港大球場 國際邁阿密 李家超

李家超(前排右二)賽後與國際邁阿密合照。

國際邁阿密主帥馬天奴，於賽後記者會先感謝香港近日的熱情接待，亦理解美斯沒有上陣令球迷失望，希望球迷原諒，沒有派美斯及蘇亞雷斯上陣，是教練團隊與醫療團隊一同作的決定，否則會有很大風險。他又指，美斯肌肉發炎已維持多日，但情況沒有明顯好轉，今早檢查傷勢後，下午決定不派美斯上陣；而蘇亞雷斯在沙特阿拉伯時膝部發炎，今日未能落場。

蘇亞雷斯

蘇亞雷斯

香港大球場 國際邁阿密 何詩蓓 碧咸

何詩蓓(左)與碧咸(右)自拍。

至於今次訪港的另一焦點人物，國際邁阿密班主之一、「萬人迷」碧咸繼續展現其魅力，在賽前的表演環節擔任主禮嘉賓，表演包括舞龍和歌手男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆與湯令山及鄧紫棋。本港多名知名人士，包括影帝梁朝偉及劉嘉玲、鄧紫棋獲安排與碧咸互動，香港「女飛魚」何詩蓓更獲碧咸打氣，她透露當碧咸得知她準備出戰今年巴黎奧運時，立即介紹當地一間餐廳。特首李家超、財政司長陳茂波、文化體育及旅遊局長楊潤雄等高官，以及電訊盈科主席李澤楷等亦有到場觀賽。

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