阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密來港，昨在香港大球場與由港超球員組成的香港隊作表演賽，最終贏4比1。連日未開波先興奮的球迷，卻失望而回，球王美斯終因有傷在身，全場穿休閒服在場邊觀戰，未有上場獻技，完場後大量球迷報以噓聲，部分大叫「回水」，更轟是「世紀騙案」。球迷梅先生稱，以4,000多元購票卻未能一睹美斯上場，笑言感覺受騙。阿根廷球迷兼體育評述員馬啓仁則指，隊醫消息是美斯受傷，故理解球王未有披甲。

港府晚上7時許回應傳媒查詢指，這次活動獲政府1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。美斯未能上陣，令政府和一眾球迷「極度失望」，指主辦單位欠球迷一個解釋。委員會將根據協議條款與主辦單位跟進，包括或因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

相隔3個多小時後，港府再發表聲明指美斯未能上陣，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，政府和一眾球迷感到「極度失望」。港府批評主辦單位及國際邁阿密的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。據悉，政府與主辦單位簽訂的合約，列明美斯如非因身體因受傷等健康及體能問題，需要出場45分鐘。