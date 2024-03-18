美斯缺陣︱主辦方︰經Klook購票球迷獲退款一半 須4月12日前回覆

阿根廷球王美斯2月訪港友賽缺陣風波，國際邁阿密表演賽主辦單位Tatler Asia早前宣布，向透過官方渠道購買門票的公眾退款50%。主辦單位Tatler Asia今日(18日)下午終公布詳情，透過官方票務平台Klook購買門票的公眾，將於今日收到由Klook發出的電郵通知，電郵會發送至購票時所用的電郵地址，如未有收到電郵，請檢查垃圾郵件箱。公眾須於4月12日晚上11時59分之前回覆，並接受50%門票退款的條款及細則。退款將在截止日期（4月12日）後的30天內進行處理，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。 從Tatler Asia Limited直接購買門票的顧客，包括活動贊助商及合作夥伴的門票，將會由專責的客務經理提供有關門票退款的詳情。

吳傑莊關注如何處理海外觀眾

有購票入場的立法會議員吳傑莊今日早上表示，關注主辦方會否向第三方購買門票的人士退票。吳傑莊說，當日有一些購買了門票的觀眾，因突然有事，以原價或低於原價放售門票給他人，他認為這些不屬「黃牛」票，關注主辦單位會否向購買這類門票的人士退票，他又說有海外觀眾在賽後已離港，關注主辦單位如何處理他們的退票安排。

國際邁阿密2月4日對港聯的表演賽，美斯齋坐未有出場，及後在日本後備入替踢足30分鐘，引起更大風波。逾千球迷向消委會投訴要求「回水」，香港主辦方Tatler Asia於2月9日宣布將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾提供50%的退款，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知，並再次就事件致歉。