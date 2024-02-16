美斯缺陣｜7場熱身賽僅香港齋坐 Tatler Asia總裁改口：賽前15分鐘才知美斯不上場

國際邁阿密於亞洲之旅備戰新一季美職聯期間，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣的風波持續，最後主辦單位Tatler Asia願向球迷退還一半票價，詳情將於3月中前作另行通知。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière接受體育外媒The Athletic訪問提及事件，指自己在比賽開始前15分鐘才發現美斯不會上場，「整個上半場時間，我們都在努力探索讓美斯出場的方案。」

Michel Lamunière曾於傳媒簡報會稱，賽前獲國際邁阿密提供的出場名單中，美斯及蘇亞雷斯同列後備，故他一直相信兩人會上陣。 (林俊源攝/資料圖片)

曾稱賽前相信美斯會上陣

Michel Lamunière曾於傳媒簡報會稱，賽前獲國際邁阿密提供的出場名單中，美斯及蘇亞雷斯同列後備，故他一直相信兩人會上陣。及至半場才從邁阿密得悉美斯因傷缺陣，並已立即通知政府，故其最新說法與簡報會有別。

Michel Lamunière表示，自己是在賽前15分鐘才發現美斯不會在與港聯的友誼賽中出場，「整個上半場時間我們都在努力探索讓美斯上場的方案，各方不斷在討論及奔走。」

他重申根據Tatler Asia與邁阿密的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4星除非受傷外，均會至少出場45分鐘，最終美斯、蘇亞雷斯未有出場，布斯基斯、佐迪艾巴於下半場中段才登場。

被問到邁阿密此舉會否違反協議，Michel Lamunière說：「我們正在評估所有選項，並與所有合作夥伴一起討論可能的解決方案。這不僅包括邁阿密國際，還包括所有相關方，包括香港政府和經紀人。我們一直與邁阿密持續保持溝通，包括和班主碧咸。我們始終尋求透過透明和建設性的溝通來尋找解決方案。」