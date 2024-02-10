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2024-02-10 11:20:00

美斯缺陣｜北京杭州官方接連向美斯說不 阿根廷隊3月訪華流產（更新）

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美斯臨場缺陣 國際盛事變醜事

「球王」美斯隨美職聯球隊國際邁阿密訪港獻技，惟連一分鐘也沒有出場比賽。(資料圖片)

【2月10日更新北京足協回應】美斯缺陣風波令內地輿論不滿，阿根廷國家隊此前公布將於3月國際賽期到杭州及北京，與兩支非洲代表尼日利亞及科特迪瓦踢友誼賽，風波後不少內地網民稱要抵制美斯，北京及杭州當局接連稱未有辦賽計劃，確定賽事「流產」。

北京足協於初一(10日)早上發聲明，稱近期許多球迷詢問美斯是否來京比賽，據核實，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。杭州市體育局昨晚(9日)公布，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於3月在杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消。

傳兩場賽事移師美國上演

有報道指，阿根廷一名足總人員接受訪問時形容事件敏感，阿根廷足總計劃把兩場賽事移師美國上演。

美斯缺陣｜主辦方Tatler退款一半 安排3月中前通知 政府歡迎稱負責任

國際邁阿密周日（4日）對港聯的表演賽，阿根廷球王美斯齋坐未有出場，及後周三（7日）在日本後備入替踢足30分鐘，引起更大風波。逾千球迷向消委會投訴要求「回水」，香港主辦方Tatler Asia於9日宣布將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾提供50%的退款，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知，並再次就事件致歉。

聲明表示，國際邁阿密在合約中承諾美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷需要上場作賽45分鐘。可惜最後國際邁阿密通知Tatler Asia美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

他們理解傷患也是比賽的一部份，然而在場球迷似乎未有得到應有的尊重，而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本上場比賽，讓主辦方感到「又被打了一記響亮的耳光」。

將退款5600萬 將「倒蝕」4300萬

Tatler Asia一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論。未有逃避作為主辦單位應負的責任，因此Tatler Asia將會為透過官方渠道購買比賽日門票的 公眾提供50%的退款。有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

Tatler Asia公開是次活動的損益表，門票、贊助、周邊商品、球場廣告及轉播收益，合共1.56億港元；活動成本包括出場費、球場租金、活動製作、門票佣金等成本1.43億港元，原先活動盈利1,300萬港元，但扣除5,600萬港元的退款後，現時活動虧損4,300萬港元。

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美斯缺陣｜政府歡迎退款方案 仍有疑問要邁阿密交代

政府歡迎退款方案，認為是負責任的做法，顯示Tatler Asia積極承擔的態度，已盡最大努力和誠意回應社會各界的訴求。

政府明白社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是美斯在香港因傷不能出賽，但三日後在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁阿密最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。過去幾天，政府不斷與Tatler Asia商討尋求處理事件的可行方案，隨後亦邀請消費者委員會參與討論。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄見記者時提到，認為主辦機構退款一半的做法，屬正面回應市民的訴求。被問到退款一半是否足夠，楊潤雄表示明白大家對球賽很失望，但相信已是此環境下最好的解決安排。

對於行政會議召集人葉劉淑儀提出，將來不應准許美斯再來香港。楊潤雄提到任何人入境都依據既定政策，強調香港歡迎人士入境旅遊、做生意、進行其他活動等，「到時嚟到跟政策處理」。

至於「M」品牌計劃，楊潤雄正與大型體育活動事務委員會探討制度有否需改善的地方，會研究將來撥款需否增加條件。他重申做決定時要評估長遠利益，而長遠是希望吸引更多大型盛事來港。

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美斯缺陣｜國際邁阿密致歉

至於國際邁阿密則就美斯在香港的表演賽缺陣致歉，球隊向《路透社》發聲明指，當時希望等到比賽期間，才決定是否派美斯和蘇亞雷斯落場，爭取最大機會讓兩人出賽，惟承認較遲作出決定，令香港球迷和主辦方Tatler Asia感到失望。國際邁阿密強調，球員受傷不是任何人的錯，而是球賽中殘酷的一部分，亦影響了今次的香港之旅；球隊關注事件對各方的負面影響，同時亦必須重申運動傷患的現實，強調球員的健康必須置於首要考慮。國際邁阿密指，若球迷願意，球隊樂意再到香港。

美斯缺陣｜球迷：情感上失落就補唔返

購買$2980門票入場的美斯球迷張先生表示︰「金錢上叫做有少少彌補，但情感上失落就補唔返，始終期待現場睇美斯比賽好耐，但最後得個桔。」支持了美斯十多年的張先生直言「期望落空已成定局」。

港隊球迷陳先生雖不是美斯球迷，買了$1580門票入場。他表示「如果只得貴飛有得回水好唔公平，除非全數入場球迷都有得回部分金額。」他又表示自己入場是支持港聯，對自己影響不大。

當日有入場的前香港空手道運動員李嘉維認為「回水」符合大眾市民的期望。以娛樂角度，球迷買飛入場會期望球星會落場作賽。而以運動員角度，如果運動員受傷又要被逼出場，或會影響職業生涯和加重傷勢。但如果稱傷（美斯於香港）不落場，卻在幾日後在日本作賽，似乎不是實際避戰原因。

美斯缺陣｜有投訴人買17張貴賓門票 涉款8.2萬

截至9日下午2，消委會共接獲1,303宗球賽相關投訴，當中有1,038宗為本地消費者投訴，265宗為旅客投訴，涉款892萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。

 

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