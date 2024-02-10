美斯缺陣｜北京杭州官方接連向美斯說不 阿根廷隊3月訪華流產（更新）

「球王」美斯隨美職聯球隊國際邁阿密訪港獻技，惟連一分鐘也沒有出場比賽。(資料圖片)

【2月10日更新北京足協回應】美斯缺陣風波令內地輿論不滿，阿根廷國家隊此前公布將於3月國際賽期到杭州及北京，與兩支非洲代表尼日利亞及科特迪瓦踢友誼賽，風波後不少內地網民稱要抵制美斯，北京及杭州當局接連稱未有辦賽計劃，確定賽事「流產」。

北京足協於初一(10日)早上發聲明，稱近期許多球迷詢問美斯是否來京比賽，據核實，北京目前沒有舉辦美斯參加的相關比賽的計劃。杭州市體育局昨晚(9日)公布，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於3月在杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消。

傳兩場賽事移師美國上演

有報道指，阿根廷一名足總人員接受訪問時形容事件敏感，阿根廷足總計劃把兩場賽事移師美國上演。

美斯缺陣｜主辦方Tatler退款一半 安排3月中前通知 政府歡迎稱負責任

國際邁阿密周日（4日）對港聯的表演賽，阿根廷球王美斯齋坐未有出場，及後周三（7日）在日本後備入替踢足30分鐘，引起更大風波。逾千球迷向消委會投訴要求「回水」，香港主辦方Tatler Asia於9日宣布將會為透過官方渠道購買比賽日門票的公眾提供50%的退款，有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知，並再次就事件致歉。

聲明表示，國際邁阿密在合約中承諾美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯，若非受傷需要上場作賽45分鐘。可惜最後國際邁阿密通知Tatler Asia美斯及蘇亞雷斯因傷缺陣。

他們理解傷患也是比賽的一部份，然而在場球迷似乎未有得到應有的尊重，而美斯和蘇亞雷斯於2月7日在日本上場比賽，讓主辦方感到「又被打了一記響亮的耳光」。

將退款5600萬 將「倒蝕」4300萬

Tatler Asia一直與政府保持溝通以期望解決問題，同時有邀請消費者委員會參與討論。未有逃避作為主辦單位應負的責任，因此Tatler Asia將會為透過官方渠道購買比賽日門票的 公眾提供50%的退款。有關退款安排的詳情將於3月中前作另行通知。

Tatler Asia公開是次活動的損益表，門票、贊助、周邊商品、球場廣告及轉播收益，合共1.56億港元；活動成本包括出場費、球場租金、活動製作、門票佣金等成本1.43億港元，原先活動盈利1,300萬港元，但扣除5,600萬港元的退款後，現時活動虧損4,300萬港元。