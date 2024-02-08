美斯缺陣｜「回水哥」剪爛美斯珍藏波衫：點解你要咁傷害我哋？(有片)

周日（4日）賽後離開大球場時怒喊國際邁阿密班主碧咸回水的美斯球迷林先生在社交平台發布影片，剪爛10多年來購買的美斯球衣，發誓此生不再關注他及為他花一分一毫：「點解美斯你要咁傷害我哋？」

在港掀起「缺陣」風波的球王美斯，隨國際邁阿密到訪日本，昨晚在東京出戰日職勁旅神戶勝利船，美斯上陣超過30分鐘，引發風波升級。周日（4日）賽後離開大球場時怒喊國際邁阿密班主碧咸回水的美斯球迷林先生在社交平台發布影片，剪爛10多年來購買的美斯球衣，發誓此生不再關注他及為他花一分一毫：「點解美斯你要咁傷害我哋？」

林先生當日因美斯並未在香港表演賽出場感失望，賽後他離開大球場接受本地電視台訪問時，怒喊碧咸回水:「三千蚊睇呢場垃圾波，我真係好嬲，全場幾萬人都好嬲！個個都係睇美斯既，碧咸！回水！」

卡塔爾世界盃花費10多萬觀賽

當美斯在日本上陣後，林先生於社交平台上載影片表示，自己成為美斯的球迷已有10多年，卡塔爾世界盃時更曾花費10多萬元飛往當地觀賽，甚至兒子的英文名，亦改成美斯名稱的「Lionel」。故當他得知美斯來港後，與兒子均感高興，「個仔甚至乎開心咗幾日都瞓唔著。」

斥美斯「粉腸」：如被好友背後插刀

當美斯於日本上場後，林先生表示「真係好傷心，此刻嘅心情好似畀識咗好多年嘅朋友，突然間背後插一刀咁痛苦，點解美斯你要咁傷害我哋？大家都咁愛戴你。」他發誓自美斯於日本上場一刻，不再關注他及花錢在他身上。他最後剪爛珍藏的美斯國際邁阿密、巴黎聖日耳門及阿根廷國家隊球衣，「以後都唔會再喺呢條『粉腸』使一毫子。」