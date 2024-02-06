美斯缺陣｜李家超稱極度失望　促主辦方回應購票球迷訴求 (更新)

【10:38更新】 國際邁阿密對戰港隊賽事中，球王美斯全場齋坐無落場，惹來大批球迷和旅客不滿。行政長官李家超今(6日)在行會前表示，對於美斯缺陣一事，他說與觀眾一樣極度失望，認為主辦單位Tatler今次表現對香港形象和聲譽有密切影響，雖然主辦方Tatler已撤銷M品牌和1,600萬資助申請，惟政府會繼續要求主辦方清楚向公眾交代事件經過，包括公開主辦單位和國際邁阿密的合作安排，以及如何積極回應購票入場球迷的訴求等。

李家超說，自己和觀眾一樣極度失望，會繼續要求主辦方清楚向公眾交代事件經過，政府在今次活動做了大量協調和落實工作，尤其當活動獲政府資助時，政府有責任監督公帑用得其所。他指今次活動中，文化體育及旅遊局一直監督主辦單位的活動安排，全力協調各部門活動解決主辦方的需要，惟美斯最終無如期參賽，當局已即時作出其他建議，包括要求主辦方讓美斯公開講話，交代缺陣原因，惟主辦單位對政府要求沒有一個能夠安排，令政府和球迷極度失望。

他續稱，香港每年都舉行國際活動，都是順利完成取得成功，認為今次關鍵問題是公眾期望得不到重視和期望，令觀眾和小朋友都極度失望。他強調儘管主辦單位撤銷M品牌及有關資助申請，但主辦單位仍然有責任，不但對購票的人士要負責，亦有社會責任，認為事件顯示主辦方須與國際邁阿密有良好的溝通，另外要向公眾發布訊息的重要性，他已要求文體旅局和大型體育活動事務委員會檢視事件和日後監督角色，包括要求主辦方要有後備計劃，並要求發放清晣、準確和即時的信息。

就今次事件，李家超指政府已收到多方面投訴，包括海關收到幾十個投訴，以及消委會收到逾200個投訴，兩方面均會按照投訴內容積極跟進，在跟進的過程中檢視如何可以令到主辦單位履行它應有的責任。他強調香港是好客之都，歡迎不同組織和機構舉辦不同活動，政府會繼續不遺餘力推動大型活動，吸引遊客和製造機遇的目標是不會改變。

23條立法｜下午 親自主持會議 向 外國商會等解說 諮詢文件

另外就《基本法》23條立法諮詢，李家超說政府已舉辦多場解説會，向兩個法律專業團體 、金融界、新聞界、關愛隊、區議員等進行解說，他今日下午會親自主持解說會議，向外國駐港領事、外國商會以及本地主要商會代表講解23條諮詢文件內容和解答問題，律政司司長和保安司司長都會出席。他重申23條立法能確保香港的營商和投資環境安全和穩定，繼續令香港成為一個具吸引力、競爭力的國際城市。