美斯缺陣｜海關接360宗舉報　何珮珊：投訴人配合會繼續刑事調查

阿根廷球王美斯上月隨國際邁亞密來港比賽時未有上陣，主辦方Tatler Asia表示退回門票一半款項，條款包括於30天內處理退款，以及證明撤銷投訴或索賠程序。海關關長何珮珊今日(27日)稱，截至昨日(26日)共接獲360宗舉報，涉及金額為200萬，當中6成投訴來自本地的消費者。她說，主辦方已公布退款細節，海關會與投訴人保持聯繫，適時確定他們是否仍願意配合刑事調查。

何珮珊今日於海關2023年工作回顧記者會被問及事件，她稱海關建議消費者小心研究相關條款，是否接受退款由消費者決定，但海關會與投訴人保持聯繫，適時確定投訴人在主辦方公布退款安排後，是否仍然願意配合刑事調查。如果投訴人願意配合，有關調查仍會繼續。