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2024-03-27 16:46:31

美斯缺陣｜海關接360宗舉報　何珮珊：投訴人配合會繼續刑事調查

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美斯缺陣｜海關接360宗舉報　何珮珊：投訴人配合會繼續刑事調查(中通社/資料圖片)

美斯缺陣｜海關接360宗舉報　何珮珊：投訴人配合會繼續刑事調查(中通社/資料圖片)

阿根廷球王美斯上月隨國際邁亞密來港比賽時未有上陣，主辦方Tatler Asia表示退回門票一半款項，條款包括於30天內處理退款，以及證明撤銷投訴或索賠程序。海關關長何珮珊今日(27日)稱，截至昨日(26日)共接獲360宗舉報，涉及金額為200萬，當中6成投訴來自本地的消費者。她說，主辦方已公布退款細節，海關會與投訴人保持聯繫，適時確定他們是否仍願意配合刑事調查。

何珮珊今日於海關2023年工作回顧記者會被問及事件，她稱海關建議消費者小心研究相關條款，是否接受退款由消費者決定，但海關會與投訴人保持聯繫，適時確定投訴人在主辦方公布退款安排後，是否仍然願意配合刑事調查。如果投訴人願意配合，有關調查仍會繼續。

美斯2月隨國際邁亞密來港比賽時缺陣，引來購票球迷不滿，Tatler Asia上周宣布退回門票一半款項。根據安排，條款列明曾向Tatler、Klook或「第三方」投訴或索賠者，需撤銷有關程序，並提供文件證明才符退款資格。消委會總幹事黃鳳嫺早前指，「第三方」是指銀行或信用卡機構，主要針對使用信用卡購票的消費者，若他們直接向銀行申請退回信用卡款項，則不能再向Tatler Asia申請退款，因此必須先向銀行或發卡機構撤銷投訴，屬慣常及恆之有效的做法，強調消費者向消委會投訴，並不影響他們向主辦方提出相關退款安排。

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