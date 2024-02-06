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2024-02-06 18:02:00

美斯缺陣｜消委會接獲投訴增至401宗　最高個案涉款2.3萬元 (更新)

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美斯全場未有上陣，令政府和本港球迷失望。(AP)

美斯全場未有上陣，令政府和本港球迷失望。(AP)

【17:55更新】效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣。消委會表示，截至今日(6日)下午3時，共接獲401宗相關投訴，其中旅客佔59宗，一共涉款逾258萬元，平均每宗金額涉6,459元，最高一宗個案涉及2.3萬元。消委會正整合投訴個案資料，並已聯絡球賽主辦方，期望可召開會議就相關投訴尋找解決方案，並協助調。總幹事黃鳳嫺提醒消費者作出投訴時，可以同步上傳有關交易記錄，以便處理有關投訴。

黃鳳嫺今早在電台節目指，不少消費者在今次活動花費1萬至2萬元，部分旅客亦追討機票、高鐵票和酒店等支出，亦有消費者希望主辦方公開解釋和道歉，她提醒消費者要保留交易紀錄、信用卡交易資料等，以便日後追討。 

 

國際邁阿密 美斯 美斯訪香港 國際邁阿密 美斯 美斯缺陣表演賽 美斯最終未有落場獻技。(林靄怡攝) 美斯最終未有落場獻技。(林靄怡攝)

或涉「誤導性遺漏」 惟主辦方可爭拗

至於主辦方是否違反《商品說明條例》，黃鳳嫺解釋，球員因傷未能出賽，或涉及「誤導性遺漏」，無告知消費者相關資訊，惟主辦方亦可辯稱之前有傳媒已廣泛報道球員受傷的消息，相信消費者了解相關風險，可爭拗不算「誤導性遺漏」。但她說，消費者亦有法律權益，可基於合約條款，作出民事追討，但要自行承負擔訴訟支出。

黃鳳嫺又說，以往有大型活動出現突發事故，有很多例子安撫消費者，例如MIRROR及黎明演唱會，主辦單位極速作出適當善後工作，期望今次主辧單位引以為鑑，安撫球迷。

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