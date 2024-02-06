美斯缺陣｜消委會接獲投訴增至477宗　最高個案涉款2.4萬元 (更新)

【19:56更新】效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣。消委會表示，截至今日(6日)下午5時半，共接獲477宗相關投訴，其中旅客佔74宗，一共涉款逾310萬元，平均每宗金額涉6,504元，最高一宗個案涉及2.4萬元。消委會正整合投訴個案資料，並已聯絡球賽主辦方，期望可召開會議就相關投訴尋找解決方案，並協助調。總幹事黃鳳嫺提醒消費者作出投訴時，可以同步上傳有關交易記錄，以便處理有關投訴。

黃鳳嫺今早在電台節目指，不少消費者在今次活動花費1萬至2萬元，部分旅客亦追討機票、高鐵票和酒店等支出，亦有消費者希望主辦方公開解釋和道歉，她提醒消費者要保留交易紀錄、信用卡交易資料等，以便日後追討。