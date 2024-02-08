美斯缺陣｜消委會累計接1178宗投訴　海關接268宗相關舉報 (更新)

【2月8日更新 】球王美斯周日在國際邁阿密對港聯的表演賽未有落場，引發特區政府和球迷極度失望事件。截至今日(8日)下午5時，消委會共接獲1,178宗投訴，當中有944宗為本地消費者投訴，234宗為旅客投訴，涉及金額合共814萬，平均每宗個案所涉及的金額為6,913元，最高一宗涉及82,960元。另外，截至今日(8日)下午5時，海關共接獲268宗相關舉報，並已安排專責隊伍跟進事件和就每宗個案進行評估；如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

【2月6日更新】 效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣。消委會表示，截至今日(6日)下午5時半，共接獲477宗相關投訴，其中旅客佔74宗，一共涉款逾310萬元，平均每宗金額涉6,504元，最高一宗個案涉及2.4萬元。消委會正整合投訴個案資料，並已聯絡球賽主辦方，期望可召開會議就相關投訴尋找解決方案，並協助調。總幹事黃鳳嫺提醒消費者作出投訴時，可以同步上傳有關交易記錄，以便處理有關投訴。

黃鳳嫺今早在電台節目指，不少消費者在今次活動花費1萬至2萬元，部分旅客亦追討機票、高鐵票和酒店等支出，亦有消費者希望主辦方公開解釋和道歉，她提醒消費者要保留交易紀錄、信用卡交易資料等，以便日後追討。

至於主辦方是否違反《商品說明條例》，黃鳳嫺解釋，球員因傷未能出賽，或涉及「誤導性遺漏」，無告知消費者相關資訊，惟主辦方亦可辯稱之前有傳媒已廣泛報道球員受傷的消息，相信消費者了解相關風險，可爭拗不算「誤導性遺漏」。但她說，消費者亦有法律權益，可基於合約條款，作出民事追討，但要自行承負擔訴訟支出。