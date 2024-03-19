美斯缺陣｜消委會：退款安排合理 買「黃牛」或要向「黃牛黨」追討

國際邁阿密來港作賽美斯缺陣，主辦單位Tatler Asia昨(18日)表示透過官方票務平台購買的人士可獲一半退款的安排，接受安排人士需要首先同意撤銷相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺表示，向消委會投訴不受影響，有關要求主要針對以信用卡付款並向銀行申請退款的買家，若不撤銷相關申索，票務平台將不能啟動退款程序。

黃鳳嫺認為退款安排合理，不過買入「黃牛飛」的球迷難回水，可能要向「黃牛黨」追討，甚至要循法律途徑解決。

退款需先撤投訴 向消委會投訴不受影響

黃鳳嫺今早（19日）在電台節目表示，消委會至今接獲1,465宗投訴，當中1,163宗是本地消費者，其餘302宗是旅客投訴，總金額達到1,000萬左右，平均涉款約6,900元，最高一宗金額達9.2萬。至於購買二手飛或「黃牛飛」的人士，可能不獲退款，她表示消委會一向不鼓勵購買這類門票，因為一旦出現爭議，退款只給予有交易記錄的買家，球迷需面對風險，可能要向「黃牛黨」追討，甚至要循法律途徑解決，她強調憑票退款安排並不可行，因有機會導致雙重索償造成爭議。