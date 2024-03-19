美斯缺陣｜消委會：退款安排合理 買「黃牛」或要向「黃牛黨」追討

國際邁阿密來港作賽美斯缺陣，主辦單位Tatler Asia昨(18日)表示透過官方票務平台購買的人士可獲一半退款的安排，接受安排人士需要首先同意撤銷相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺表示，向消委會投訴不受影響，有關要求主要針對以信用卡付款並向銀行申請退款的買家，若不撤銷相關申索，票務平台將不能啟動退款程序。
黃鳳嫺認為退款安排合理，不過買入「黃牛飛」的球迷難回水，可能要向「黃牛黨」追討，甚至要循法律途徑解決。
退款需先撤投訴 向消委會投訴不受影響
黃鳳嫺今早（19日）在電台節目表示，消委會至今接獲1,465宗投訴，當中1,163宗是本地消費者，其餘302宗是旅客投訴，總金額達到1,000萬左右，平均涉款約6,900元，最高一宗金額達9.2萬。至於購買二手飛或「黃牛飛」的人士，可能不獲退款，她表示消委會一向不鼓勵購買這類門票，因為一旦出現爭議，退款只給予有交易記錄的買家，球迷需面對風險，可能要向「黃牛黨」追討，甚至要循法律途徑解決，她強調憑票退款安排並不可行，因有機會導致雙重索償造成爭議。
已提醒主辦單位 退款不設繁複手續
黃鳳嫺說，消委會已提醒主辦單位作出退款安排時，不要繁複手續、需有合理時間及多些渠道通知消費者。門票銷售分兩大類，絕大部分是公開發售，其他的就是與贊助商或旅遊套票銷售安排等，或需要透過贊助商通知顧客，消委會已提醒留意外幣結算的交易，不要因為匯率差價引致爭拗，應以當時交易的貨幣安排退款。
本身有購票入場的立法會議員吳傑莊說，昨晚收到退款通知，他看過條款安排後已確認並回覆，等候退款安排。對於需要同意撤銷投訴才獲退款，他說理解有關條款，因為這是一般的和解處理方式，消費者可接受退款一半，又或者不確認而繼續透過民事等方式追討。
吳傑莊說退款安排的時間足夠，只需看完條款同意後，按鍵確認就可以。由於是電子票，主辦方不知誰是入場者，所以只可以退款予交易方，他認為最理想當然是憑票入場者才獲退款，但今次做法有困難，因為主辦方不知門票誰屬。