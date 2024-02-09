美斯缺陣｜消息：主辦方Tatler最快今公布「回水」 國際邁阿密致歉 (更新)

國際邁阿密周日（4日）對港聯的表演賽，阿根廷球王美斯齋坐未有出場，及後周三（7日）在日本後備入替踢足30分鐘，引起更大風波。逾千球迷向消委會投訴要求「回水」，消息指香港主辦方Tatler Asia最快今日（9日）宣布向球迷退回部份門票款項。
至於國際邁阿密則就美斯在香港的表演賽缺陣致歉，球隊向《路透社》發聲明指，當時希望等到比賽期間，才決定是否派美斯和蘇亞雷斯落場，爭取最大機會讓兩人出賽，惟承認較遲作出決定，令香港球迷和主辦方Tatler Asia感到失望。國際邁阿密強調，球員受傷不是任何人的錯，而是球賽中殘酷的一部分，亦影響了今次的香港之旅；球隊關注事件對各方的負面影響，同時亦必須重申運動傷患的現實，強調球員的健康必須置於首要考慮。國際邁阿密指，若球迷願意，球隊樂意再到香港。
美斯缺陣｜球迷：情感上失落就補唔返
購買$2980門票入場的美斯球迷張先生表示︰「金錢上叫做有少少彌補，但情感上失落就補唔返，始終期待現場睇美斯比賽好耐，但最後得個桔。」支持了美斯十多年的張先生直言「期望落空已成定局」。
港隊球迷陳先生雖不是美斯球迷，買了$1580門票入場。他表示「如果只得貴飛有得回水好唔公平，除非全數入場球迷都有得回部分金額。」他又表示自己入場是支持港聯，對自己影響不大。
美斯缺陣｜消委會將晤主辦方調停 建議門票收益撥慈善
消委會稱正與主辦單位Tatler Asia調停，感覺對方盡辦法尋求解決方案，消委會將建議對方將門票收益撥捐給慈善團體，或補辦另一場類似活動。
美斯缺陣｜黃鳳嫺稱感覺對方態度開放 努力尋求解決方案
消委會總幹事黃鳳嫺今日(9日)於電台節目表示，與Tatler Asia調停的過程中，感覺對方態度開放，亦很努力想盡辦法，尋求解決方案。她相信Tatler Asia不希望事件牽連起大型風波，公司要面對的亦不只是過千宗投訴，而是要面對所有入場人士及公眾。消委會將於稍後的調停會面中，表達消費者的意見，包括建議主辦單位將門票收益撥捐給慈善團體，或補辦另一場類似活動等，期望早日達成共識。
美斯缺陣｜有投訴人買17張貴賓門票 涉款8.2萬
截至昨日下午5時，消委會共接獲1,178宗球賽相關投訴，涉款810萬元，最高一宗涉款約8.2萬元，投訴人共購買17張貴賓門票。