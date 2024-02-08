美斯缺陣｜《環時》指外部勢力或要香港難堪 內媒指中國足協與阿根廷隊停合作 下月訪華勢取消

在港掀起「缺陣」風波的球王美斯，隨國際邁阿密到訪日本，昨晚在東京出戰日職勁旅神戶勝利船，美斯上陣超過30分鐘，港府隨即表示，希望主辦方及球隊能合理解答香港市民的疑問。內地《環球時報》社評指，美斯在香港的表演賽沒上場，不排除有外部勢力藉此令香港難堪。另有內媒足球記者引消息指，中國足協暫停與阿根廷足協合作，阿根廷隊下月在華友賽「99%取消」。 《環球時報》社評以「梅西(美斯)在踼一場事關誠信的比賽」為題，指主辦單位Tatler、美斯本人及其團隊解釋，不在香港出場的原因主要是美斯「有傷在身」。問題在於主辦方此前一直聲稱美斯會登場，這讓球迷感到受了欺騙，但他沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行爲，事後的聲明中也沒有提道歉，讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。

社評：所有人心裡都有一桿秤 社評指，美斯在日本表演賽，顯示身體狀況良好，美斯和國際邁阿密的解釋無法服眾。社評又指，「從事態的發展來看，不能排除」香港有意打造盛事經濟，有外部勢力借此讓香港難堪的可能性，又指有西方媒體拿事件抹黑香港，說影響香港的國際形象和聲譽是胡說八道，香港特區政府和市民抱著極大誠意和克制處理這場風波，展現了高度文明和開放。 社評說，一場正常的友誼賽該拿出甚麽態度和表現，所有人心裡都有一桿秤。沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰若背離這項運動的初心，不管出於甚麽動機，都不會有好結果。