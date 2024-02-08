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2024-02-08 11:11:20

美斯缺陣｜立會議員狂轟美斯 葉劉倡不准他再來 何君堯斥「落特首面」及辱華

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阿根廷球王美斯在本港表演賽的「缺陣風波」，因昨日在日本站復出，令事件繼續鬧大，當局及多名立法會議員狂轟美斯。

阿根廷球王美斯在本港表演賽的「缺陣風波」，因昨日在日本站復出，令事件繼續鬧大，當局及多名立法會議員狂轟美斯。

阿根廷球王美斯在本港表演賽的「缺陣風波」，因昨日在日本站復出，令事件繼續鬧大，當局及多名立法會議員狂轟美斯。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨晚在社交平台X發文，稱港人痛恨美斯、國際邁阿密及風波「背後的黑手」，刻意且有計算地冷待香港。葉劉又指美斯的「謊言和虛偽令人厭惡」，認為「以後應不准美斯再來香港」。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨晚在社交平台X發文，稱港人痛恨美斯、國際邁阿密及風波「背後的黑手」，刻意且有計算地冷待香港。葉劉又指美斯的「謊言和虛偽令人厭惡」，認為「以後應不准美斯再來香港」。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨晚在社交平台X發文，稱港人痛恨美斯、國際邁阿密及風波「背後的黑手」，刻意且有計算地冷待香港。葉劉又指美斯的「謊言和虛偽令人厭惡」，認為「以後應不准美斯再來香港」。

霍啟剛批「球迷傷口撒鹽」

另外，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛於日本站賽後繼續發長文評論事件，指球隊在日本的表現和安排「絕對是在我們香港球迷傷口上撒鹽」，重申希望知道事件真相，得到一個合情合理交代。他又批評國際邁亞密班主碧咸於球隊日本站「悄悄去了卡塔爾(看亞洲盃)」，「日本站與他無關嗎？」

 

何君堯稱「有仇不報，非君子也」

另一議員何君堯於社交平台稱「我們一於就遺憾盡他們吧！有仇不報，非君子也」，又批評美斯不單止欺騙了香港球迷，頒奬禮上陣刻意迥避特首，繞過他從後而行，「明顯是落特首的面，侮辱特區政府」，他指更可惡的是，兩天後竟然奇蹟地康復，在日本出賽表演，「如果這不是辱華，又是甚麽？」
 

美斯缺陣｜鄧家彪要求1周內向消費者退款　否則協助入稟追討損失

工聯會立法會議員鄧家彪今早在小額錢債審裁處外見記者，要求活動主辦單位Tatler Asia在1周內向入場消費者退款，並公開更多與國際邁阿密球會的協商細節，否則會協助苦主入稟追討損失。

鄧家彪表示原本美斯缺陣，令一眾球迷不滿及失望，至昨晚看到美斯如常參與日本的表演賽，更令全港市民震怒。昨晚開始他收到數十名苦主求助，希望追討損失，大多都涉及數千元損失。他形容「全港市民畀你呃」，相信Tatler Asia留意到市民的情緒，所以在今天向對方發出公開信，以此作「最後通知」。

今次表演賽門票最貴4,888元，鄧家彪提及表演賽的宣傳一直放美斯在「C位」，大家都明白「冇美斯點會咁多人睇，用咁貴價錢買飛」。而體育界亦分析即使美斯有傷患，可以如常參加表演賽，不會影響身體狀況，更令人憤怒的是看不到美斯在日本是帶傷上陣，所以希望協助市民捍衛權益。

由於需要市民親身入稟，鄧家彪表示若數以千萬計的入場觀眾入稟，法院會出現排隊情況。他指Tatler Asia擁有國際聲譽，在便利店亦看到其出版刊物，面對司法程序應不會用「流氓手法」處理，但始終司法程序涉及大量時間，希望盡快「回水」，毋須入稟處理。

 

 

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美斯缺陣｜鄧家彪要求1周內向消費者退款　否則協助入稟追討損失(陳芷晴攝) 美斯缺陣｜鄧家彪要求1周內向消費者退款　否則協助入稟追討損失(陳芷晴攝) 美斯缺陣｜鄧家彪要求1周內向消費者退款　否則協助入稟追討損失(陳芷晴攝) 美斯缺陣｜鄧家彪要求1周內向消費者退款　否則協助入稟追討損失(陳芷晴攝)
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