美斯缺陣｜霍啟剛指國際邁阿密欠道歉 轟美斯「零交流」不尊重香港

阿根廷球王美斯周日在國際邁阿密表演賽未有落場，政府表明雖然主辦單位Tatler Asia撤銷M品牌及有關資助申請，但仍會繼續要求對方交代事件經過，並回應購票觀眾的訴求。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早在社交平台撰寫「千字文」，批評國際邁阿密及美斯「不尊重香港，欠香港球迷一個解釋及道歉」，希望Tatler「可以考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代」。

歡迎儀式提早離場 「精心安排被狠狠踐踏」 霍啟剛表示，機管局作出特別安排於停機坪設高規格歡迎儀式，希望球隊感受到香港的熱情，然而球隊於儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」，令他感到非常失望，「我們為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏，非常遺憾。」

霍啟剛又指假若自己是美斯，知道4萬名球迷是為自己而來，必會選擇主動現身說法、與觀眾交流握手，送上親筆簽名球衣，以答謝支持。「未知這樣的做法對於球王而言是否太為難，還是他太受歡迎、太受追捧、已經對歡呼麻木了？美斯過往在球壇的成績無可置疑，是值得我們尊重，惟今次比賽的處理方法，我相信香港球迷並沒有感受到被尊重。」他又指班主碧咸應心知肚明如果沒「球王」加持，根本不值1,000萬美元出場費，所以說跟美斯沒關係也是說不通，認為國際邁阿密還欠香港球迷一個解釋及道歉。