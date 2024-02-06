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2024-02-06 12:44:13

美斯缺陣｜霍啟剛指國際邁阿密欠道歉 轟美斯「零交流」不尊重香港

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霍啟剛今早在社交平台撰寫「千字文」，批評國際邁阿密及美斯「不尊重香港，欠香港球迷一個解釋及道歉」。

霍啟剛今早在社交平台撰寫「千字文」，批評國際邁阿密及美斯「不尊重香港，欠香港球迷一個解釋及道歉」。

阿根廷球王美斯周日在國際邁阿密表演賽未有落場，政府表明雖然主辦單位Tatler Asia撤銷M品牌及有關資助申請，但仍會繼續要求對方交代事件經過，並回應購票觀眾的訴求。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早在社交平台撰寫「千字文」，批評國際邁阿密及美斯「不尊重香港，欠香港球迷一個解釋及道歉」，希望Tatler「可以考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代」。

美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會。（路透社） 美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會。（路透社） 美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會。（路透社） 美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會。（路透社） 美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會。（路透社） 美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽 美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽 美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽 美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽 美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽 美斯全場未有上陣，令政府和本港球迷失望。(AP) 美斯缺陣表演賽

歡迎儀式提早離場 「精心安排被狠狠踐踏」

霍啟剛表示，機管局作出特別安排於停機坪設高規格歡迎儀式，希望球隊感受到香港的熱情，然而球隊於儀式未結束時球員便拉隊離場，司儀「叫都叫唔住」，令他感到非常失望，「我們為球隊到來的精心安排，卻被狠狠踐踏，非常遺憾。」

霍啟剛又指假若自己是美斯，知道4萬名球迷是為自己而來，必會選擇主動現身說法、與觀眾交流握手，送上親筆簽名球衣，以答謝支持。「未知這樣的做法對於球王而言是否太為難，還是他太受歡迎、太受追捧、已經對歡呼麻木了？美斯過往在球壇的成績無可置疑，是值得我們尊重，惟今次比賽的處理方法，我相信香港球迷並沒有感受到被尊重。」他又指班主碧咸應心知肚明如果沒「球王」加持，根本不值1,000萬美元出場費，所以說跟美斯沒關係也是說不通，認為國際邁阿密還欠香港球迷一個解釋及道歉。

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批Tatler感覺「賺到盡」  不為足球只做行銷

霍啟剛指據了解Tatler找了不少於六間企業贊助，估計贊助費用不菲，更有傳聞Tatler以15萬套餐價，售賣與國際邁亞密球員合照的機會。「如果我是美斯，知道主辦機構邀請我與客人合影，然後它能收取15萬，我也可能黑面」，認為各種舉動足以令人感覺「賺到盡」，不為足球、不為球迷，只做行銷，一切安排令球迷觀眾「希望越大，失望越大」，希望Tatler「可以考慮一個合適的方案，給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代。」
 

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