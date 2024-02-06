美斯訪日本｜阿根廷媒體：美斯身體狀態良好　周三對日友賽有望上陣

球王美斯訪香港全場坐後備席如布景板，引發全場噓爆要求「回水」，成為國際新聞。國際邁阿密主帥馬天奴指，美斯肌肉發炎已維持多日，情況沒有明顯好轉，決定不派美斯上陣。不過，阿根廷有媒體報道，指美斯個人身體狀態良好，是馬天奴不希望美斯出場可能有受傷風險，因此決定讓美斯全程坐後備席。另有報道指，並國際邁亞密傾向給予有傷在身的美斯上陣。
國際邁阿密在友誼賽中以4比1勝香港隊，美斯全場未有上陣，與場內4萬名觀眾觀賽90分鐘，令政府和一眾球迷失望，馬天奴於賽後記者會表示，賽後向球迷致歉，直言美斯有傷在身。
國際邁阿密明友賽神戶勝利船
不過，阿根廷權威體育媒體「TyC」報道，美斯的身體狀態良好，是馬天奴不希望美斯在疲憊的旅程中有受傷風險，因此決定讓他於香港友賽坐在替補席。另外，「minutouno」亦報道，國際邁亞密有信心在日本讓有傷在身的美斯上陣。
昨日，美斯已隨國際邁阿密抵達日本，美斯落機時與在香港時一樣，自己手拿橙色手提行李和瑪黛茶，面帶微笑及向球迷揮手。國際邁亞密明晚在東京國立競技場與神戶勝利船友賽，賽會特別邀請曾先後效力巴塞隆拿及勝利船巨星恩尼斯達到日本客串，與美斯及一班前巴塞隊友在東京聚舊，外間估計美斯出賽成數頗高，屆時且看美斯會否上陣。