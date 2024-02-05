美斯訪香港｜操普通話球迷闖球隊下榻酒店　遭多名職員制服(有片)

阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密昨在香港大球場與由港超球員組成的香港隊作表演賽，最終贏4比1。惟球王美斯有傷在身，全場在場邊觀戰。多名球迷昨晚到球隊下榻的富麗敦海洋公園酒店大堂守候，據《足球快報》fb專頁影片顯示，一名操普通話的男球迷，疑因激動企圖衝入不准進入的範圍，被多名男子撳地制服。
警方指，於4日晚上10時45分接獲酒店職員報案，指一名男子企圖在未經許可的情況下，進入香港仔海洋徑3號一間酒店範圍。警方暫將案件列作「糾紛」跟進，未有人被捕。
酒店：2名人士發生糾纏
酒店方面回應指，就昨晚有2名人士於酒店大堂內發生糾纏，酒店職員立即介入，並分隔衝突雙方。事件隨著警方協助調查，現已告一段落。有關事件之調查，一切以警方公布訊息為準。
藝人劉倬昕的一段約30秒的短片顯示，當時一名身穿黑色上衣男子，將另一名身穿白衣操普通話的男子按在地上，現場有多人身穿深藍色西裝男子企圖將二人分開但不果。片段中，聽到有人說「撳住佢，撳住佢」，期間白衣男子稍有反抗，但被制服。西裝男子用普通話向他說「你冷靜一點」，該男子曾回覆數句說話，但現場人士不停問「你說甚麼?」，之後職員又說「你不能衝，你衝甚麼?」白衣男子又回了一兩句話，西裝男再指「你先冷靜一下」，片段在此結束。據指，片中身穿黑衣男子並非酒店職員。