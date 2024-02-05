美斯訪香港｜操普通話球迷闖球隊下榻酒店　遭多名職員制服(有片)

阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密昨在香港大球場與由港超球員組成的香港隊作表演賽，最終贏4比1。惟球王美斯有傷在身，全場在場邊觀戰。多名球迷昨晚到球隊下榻的富麗敦海洋公園酒店大堂守候，據《足球快報》fb專頁影片顯示，一名操普通話的男球迷，疑因激動企圖衝入不准進入的範圍，被多名男子撳地制服。

警方指，於4日晚上10時45分接獲酒店職員報案，指一名男子企圖在未經許可的情況下，進入香港仔海洋徑3號一間酒店範圍。警方暫將案件列作「糾紛」跟進，未有人被捕。