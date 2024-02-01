美斯訪香港︱料4萬球迷大球場「朝聖」 警方只限持票者進入範圍籲勿追星 （附封路細節）

港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強表示，預計每日會有4萬名觀眾前往大球場，屆時只會允許持票人士進入加路連山道、棉花路及東院道行動範圍，主辦方將在南華體育會前檢查門票。

由阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密球隊明日（2日）到港，並於周六（3日）在大球場訓練，周日（4日）與港隊踢表演賽。警方今日（1日）表示，將在大球場一帶分三階段封路，主要影響加路連山道、棉花路、東院道及禮頓道一帶。

第一階段措施

具體交通安排方面，會在星期六下午2時以及星期日中午12點，開始第一階段的封路及改道。東院道至棉花路一段的加路連山道（北行）右邊行車線、以及介乎棉花路至禮頓道一段的加路連山道（來回行車線）會封閉。

此外，加路連山道紀律人員體育及遊樂外及棉花路，會設置臨時的士及私家車上落客地點，便利市民前往大球場。而開平道至恩平道的希慎道（西行）將會封閉，希慎道由禮頓道往恩平道會維持東行線的單向行車。

跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，由於人數眾多，警方屆時或考慮需要設置緊急通道，以確保公眾安全及公共秩序。

第二階段措施

第二階段的封路及改道將會在星期六下午4點、以及星期日下午2點開始，到時會擴大封路的範圍，介乎加路連花園至東院道 一段加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道將會封閉。

而在星期日下午4點半，當大部份觀眾已進入大球場，會重開東院道（北行），屆時東院道會恢復雙線單程行車前往銅鑼灣道、高士威道、或摩頓臺方向。

而活動完結後，即星期六下午7點以及星期日下午5點半開始，為協助大量市民有秩序離開會場，會擴大封路的範圍。除了上述封閉道路外，整段連道（上落山方向行車線）、開平道及新寧道亦會封閉。