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2024-02-01 17:28:58

美斯訪香港︱料4萬球迷大球場「朝聖」 警方只限持票者進入範圍籲勿追星 （附封路細節）

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美斯訪香港︱料4萬球迷大球場「朝聖」 警方只限持票者進入範圍籲勿追星

美斯訪香港︱料4萬球迷大球場「朝聖」，警方只限持票者進入範圍籲勿追星。（林靄怡 攝）

由阿根廷球王美斯領軍的國際邁阿密球隊明日（2日）到港，並於周六（3日）在大球場訓練，周日（4日）與港隊踢表演賽。警方今日（1日）表示，將在大球場一帶分三階段封路，主要影響加路連山道、棉花路、東院道及禮頓道一帶。

只允許持票人士進行動範

港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強表示，預計每日會有4萬名觀眾前往大球場，屆時只會允許持票人士進入加路連山道、棉花路及東院道行動範圍，主辦方將在南華體育會前檢查門票。

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）

第一階段措施

具體交通安排方面，會在星期六下午2時以及星期日中午12點，開始第一階段的封路及改道。東院道至棉花路一段的加路連山道北行右邊行車線、以及介乎棉花路至禮頓道一段的加路連山道來回行車線會封閉。

此外，加路連山道紀律人員體育及遊樂外及棉花路，會設置臨時的士及私家車上落客地點，便利市民前往大球場。而開平道至恩平道的希慎道西行將會封閉，希慎道由禮頓道往恩平道會維持東行線的單向行車。

跑馬地分區指揮官丘傳輝表示，由於人數眾多，警方屆時或考慮需要設置緊急通道，以確保公眾安全及公共秩序。

第二階段措施

第二階段的封路及改道將會在星期六下午4點、以及星期日下午2點開始，到時會擴大封路的範圍，介乎加路連花園至東院道 一段加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道將會封閉。

而在星期日下午4點半，當大部份觀眾已進入大球場，會重開東院道北行，屆時東院道會恢復雙線單程行車前往銅鑼灣道、高士威道、或摩頓臺方向。

而活動完結後，即星期六下午7點以及星期日下午5點半開始，為協助大量市民有秩序離開會場，會擴大封路的範圍。除了上述封閉道路外，整段連道（上落山方向行車線）、開平道及新寧道亦會封閉。

第三階段措施

在有需要的情況下，警方將會執行第三階段的封路，屆時所有車輛都不能駛入加路連山道、棉花路以及東院道。

警籲市民盡量使用公共交通

警方呼籲市民盡量使用公共交通入場，因預料銅鑼灣站人多擠迫，呼籲球迷可在天后站落車，經高士威道、銅鑼灣道及東院道往球場；離場時會因應情況或考慮分批分階段離開，亦呼籲多使用天后站離開；又呼籲駕駛人士留意現場的交通改道措施，而在封路及交通改道實施期間，警方會對違例停泊的車輛，進行嚴厲執法，包括沒有警告之下，將阻塞道路的車輛拖走。

警呼籲勿群聚及防追星

警方補充指，會密切留意當時的交通情況，在有需要時採取適當措施。請市民和球迷留意最新交通資訊；又呼籲市民該些地方路窄多車，不建議為睹國際球星風采而聚集或追星，以免發生危險；又指主辦單位已安排賽事直播，呼籲無票人士應安坐家中觀賞直播賽事，支持心儀球星。

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