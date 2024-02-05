美斯訪香港｜楊潤雄：贊助條件美斯至少出場45分鐘　主辦方有責任交代安排 (更新)

美斯訪香港｜楊潤雄：贊助條件美斯至少出場45分鐘 主辦方有責任向公眾交代安排 (林靄怡攝)

【13:00更新】新增楊潤雄回應事件 球王美斯在國際邁阿密與港隊的表演賽中未有落場，大批球迷及旅客失望。文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日(5日)中午就美斯缺陣一事見傳媒。楊潤雄指贊助條件要求美斯至少出場45分鐘，主辦方Tatler在比賽前仍確定美斯下半場會上陣，惟最終沒有，就連政府要求作其他補救措施亦未能成事。他認為主辦方有責任向公眾交代事件，又指政府的1,600萬元贊助仍未付款，會與主辦方Tatler討論後，再決定是否付款。

美斯訪香港｜指主辦方開場前確定美斯下半場參賽 楊潤雄指，港隊球員昨日(4日)表現出色，但美斯未能參賽，政府、球迷和旅客均感失望。政府今次和主辦方Tatler合作，贊助合約列明除非安全、健康條件出現問題，美斯須落場至少45分鐘，開場前主辦方Tatler確定美斯下半場參賽，惟下半賽美斯仍未出場，政府已向主辦方Tatler跟進，提出要求他們立即聯絡國際邁阿密，主辦機構當時才指美斯因傷未能出場，政府當場要求安排美斯出場，到完場前10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場，政府再次向主辦方採取補救行動，包括要求美斯能否向球迷親自交代，抑或代球隊領獎等，但都不能成事。

他續指，主辦方Tatler有責任向公眾和球迷親身交代事件，解釋美斯為何不能落場，以及他們與國際邁阿密之間的溝通安排。楊潤雄形容今次是大眾矚目的賽事，體諒到球迷不滿，強調香港會繼續努力推動盛事落戶香港，並會汲取今次經驗，聯同大型體育活動事務委員會進一步改善工作，落實好盛事經濟的發展。他坦言今次事件並非大家所樂見，但相信透過大家努力，香港仍然會保持盛事之都的名譽。 美斯訪香港｜1600萬贊助尚未付款 須與主辦方商討後決定 被問到贊助費1,600萬元，楊潤雄指政府至今仍未付款，接下來數周會再與主辦方Tatler討論在今次活動中的表現，再行決定。至於會否採取法律行動，楊潤雄表示活動提供的贊助條款，有要求美斯上陣45分鐘，惟昨日沒有，表面上已屬不符合條件。

Tatler Asia早於2005年進駐亞洲市場 資料顯示，Tatler Asia早於2005年已進駐亞洲市場，總部設於香港，目前旗下員工逾300人，並營運多元化業務，包括在亞洲發行9本以奢華生活方式為主題的《Tatler尚流》雜誌；另有一系列高端生活雜誌，包括《Revolution》、《Appetite》、《Cotai Style》等，亦同時經營網站、電子商務等業務。根據政府資料顯示，該集團曾申請香港政府保就業計劃，並合共領取278.47萬元。 Tatler Asia主席為「亞洲大好友」 而Tatler Asia由瑞士博施出版集團(Edipresse Group)旗下公司，集團為家族業務，現時Tatler Asia主席Michel Lamunière是第三代，於2008年加入集團，協助家族私有化企業，2015年掌任主席。Michel Lamunière亦是「亞洲大好友」，香港2019年時發生社會事件後，他曾發表「整體也看好亞洲」的言論。據該集團資料指，Lamunière家族曾於1960年將公司上市，後來取得公司完全控制權，至1986年起由第二代接棒，走上國際化道路；而在買下Tatler Asia後，2011年集團成功私有化，並重新回到Lamunière家族手中。

美斯訪香港｜促主辦方交代合約安排 吳傑莊：C朗深圳缺陣亦有「回水」 球王美斯在國際邁阿密與港隊的表演賽中未有落場，大批球迷們極度失望，政府昨晚更兩度發聲明回應事件。立法會民政及文化體育事務委員會委員吳傑莊今日在一個電台節目表示，政府兩度發表聲明工作到位，認為主辦方應該清楚交代後續安排，亦需交代合約是否訂明美斯必須落場至少45分鐘。 吳傑莊指，昨晚他在現場觀賽氣氛非常熱烈，球迷不停呼喊美斯的名字，但到賽事尾段，美斯沒有落場，許多球迷斥責貨不對辦，高呼「回水」。他坦言球迷肯買貴票，就是希望見到美斯落場，惟美斯全場沒有參賽，令人非常失望，不過香港球迷質素高，在極度憤怒下亦保持理性，並無做出過激行為。

被問到有甚麼準則釐定是否要扣減贊助，吳傑莊表示要視乎合約條款，若合約寫明美斯要出場，政府就該按合約條款去扣減，相信政府有法律專家審視條文。他又舉例指，另一國際足球巨星C朗拿度上月因身體原因，無法在深圳的兩場友賽中上陣，主辦方最終把比賽延期，並退回球迷的門票、酒店及機票費用，與今次有很大對比。 美斯訪香港｜雷雄德：患肌肉炎缺陣或是藉口 香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德亦在一個電台節目質疑，美斯因肌肉炎症缺賽或只是藉口，指美斯不是急性受傷，一般亦「行得、走得」，情況未差到需要用拐杖，並非落場與球迷打招呼都不可以。