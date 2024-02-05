美斯訪香港｜海關接18宗投訴 主辦方Tatler Asia撤回M品牌及1600萬基金申請 政府：會進一步研究和跟進

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在銅鑼灣柏寧酒店召開傳媒簡報會交代美斯缺陣風波。(林俊源攝)

【22:55更新】新增政府回應 政府發言人稱，得悉主辦單位主動撤回對「M」品牌活動的申請，放棄港幣1600萬元的資助，這是主辦單位處理事件的第一步，政府亦會進一步研究放棄品牌所引申的問題和跟進行動。 同時，政府會繼續敦促主辦單位積極回應社會各界的要求，包括公開其與國際邁阿密CF的合作安排和如何積極回應購票入場球迷的訴求等。



另外，政府及大型體育活動事務委員會亦會吸取這次事件的經驗，就「M」品牌的制度作出檢討和改善。 【20:25更新】新增海關接獲的舉報宗數 海關表示，至今共接獲18宗相關舉報，並已安排專責隊伍跟進，並就每宗個案進行評估；如果發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

【18:23更新】新增主辦方召開傳媒簡報會 主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière於傍晚召開傳媒簡報會交代美斯缺陣風波，他稱對活動令各界失望深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣1,600萬元基金的申請，惟未提任何賠償方案。 他指根據Tatler Asia與國際邁阿密的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4名前巴塞隆拿球星除非受傷外，均會上場作賽。Tatler Asia於周日賽前收到球隊主帥馬天奴提交簽署的出賽名單，顯示4星均列後備名單，表示適合上場，故Tatler Asia認為他們有機會上陣作賽。 半場結束後接通知 曾要求美斯向球迷講話但無功而回 惟上半場完結後，國際邁阿密管理層知會Tatler Asia美斯因傷未能出場，主辦方即知會香港政府，並在下半場敦促國際邁阿密管理層，要求美斯向球迷發表講話，但最後無功而回。 Tatler Asia表示初衷是希望透過匯聚世上最優秀的運動員，讓這項賽事在香港取得圓滿成功，公司理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。儘管如此，Tatler Asia仍然希望球星訪港期間所參與的社區活動，為香港青少年、年輕運動員、有特殊需求的青少年，以及本地學校、體育協會和非政府組織帶來的正面影響能夠持續。 Tatler Asia 對這次活動以令各位失望深感遺憾，因此決定正式撤回M品牌及港幣1,600萬元基金的申請。

美斯訪香港｜消委會接56宗投訴 涉款超過31萬 最高一宗2.2萬 截至2月5日下午5時30分，消費者委員會共接獲56宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中有41宗為本地消費者投訴，15宗為旅客投訴，涉及金額合共$319,763，每宗個案所涉及的平均金額為$5,710，最高1宗涉及$22,338。 消委會留意到，即使有關活動於出售門票時未有列明或保證個別球員必定會落場，惟同時未有解釋個別球員可能因傷而未必能夠參賽。反之，大部分宣傳品均以個別球員的照片為主，而主辦單位的宣傳刊物一直表述球隊將由個別球員領軍，消費者對於該些球員參加表演賽實屬合理期望，可惜最終事與願違，令一眾本地及海外消費者大失所望。事件發生後，消委會從傳媒報道得悉政府和主辦單位已分別發表聲明，惟知情權是消費者的基本權益，自然期望能得悉整個事件的原由細節，以解疑惑。 因事件仍在發展中，消委會提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。至於事件是否涉及違反《商品說明條例》，則交由相關執法部門進行研究，而是否存有違約之嫌或基於合約「受挫失效」(frustration) 原則而可作出民事追究或要求退款，消費者亦可諮詢獨立法律意見。 美斯訪香港｜楊潤雄：贊助條件美斯至少出場45分鐘 阿根廷球王美斯在國際邁阿密與港隊的表演賽中未有落場，大批球迷及旅客失望。文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日(5日)中午就美斯缺陣一事見傳媒。楊潤雄指贊助條件要求美斯至少出場45分鐘，主辦方Tatler在比賽前仍確定美斯下半場會上陣，惟最終沒有，就連政府要求作其他補救措施亦未能成事。他認為主辦方有責任向公眾交代事件，又指政府的1,600萬元贊助仍未付款，會與主辦方Tatler討論後，再決定是否付款。 美斯訪香港｜指主辦方開場前確定美斯下半場參賽 楊潤雄指，港隊球員昨日(4日)表現出色，但美斯未能參賽，政府、球迷和旅客均感失望。政府今次和主辦方Tatler合作，贊助合約列明除非安全、健康條件出現問題，美斯須落場至少45分鐘，開場前主辦方Tatler確定美斯下半場參賽，惟下半賽美斯仍未出場，政府已向主辦方Tatler跟進，提出要求他們立即聯絡國際邁阿密，主辦機構當時才指美斯因傷未能出場，政府當場要求安排美斯出場，到完場前10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場，政府再次向主辦方採取補救行動，包括要求美斯能否向球迷親自交代，抑或代球隊領獎等，但都不能成事。 他續指，主辦方Tatler有責任向公眾和球迷親身交代事件，解釋美斯為何不能落場，以及他們與國際邁阿密之間的溝通安排。楊潤雄形容今次是大眾矚目的賽事，體諒到球迷不滿，強調香港會繼續努力推動盛事落戶香港，並會汲取今次經驗，聯同大型體育活動事務委員會進一步改善工作，落實好盛事經濟的發展。他坦言今次事件並非大家所樂見，但相信透過大家努力，香港仍然會保持盛事之都的名譽。 美斯訪香港｜1600萬贊助尚未付款 須與主辦方商討後決定 被問到贊助費1,600萬元，楊潤雄指政府至今仍未付款，接下來數周會再與主辦方Tatler討論在今次活動中的表現，再行決定。至於會否採取法律行動，楊潤雄表示活動提供的贊助條款，有要求美斯上陣45分鐘，惟昨日沒有，表面上已屬不符合條件。

Tatler Asia早於2005年進駐亞洲市場 資料顯示，Tatler Asia早於2005年已進駐亞洲市場，總部設於香港，目前旗下員工逾300人，並營運多元化業務，包括在亞洲發行9本以奢華生活方式為主題的《Tatler尚流》雜誌；另有一系列高端生活雜誌，包括《Revolution》、《Appetite》、《Cotai Style》等，亦同時經營網站、電子商務等業務。根據政府資料顯示，該集團曾申請香港政府保就業計劃，並合共領取278.47萬元。 Tatler Asia主席為「亞洲大好友」 而Tatler Asia由瑞士博施出版集團(Edipresse Group)旗下公司，集團為家族業務，現時Tatler Asia主席Michel Lamunière是第三代，於2008年加入集團，協助家族私有化企業，2015年掌任主席。Michel Lamunière亦是「亞洲大好友」，香港2019年時發生社會事件後，他曾發表「整體也看好亞洲」的言論。據該集團資料指，Lamunière家族曾於1960年將公司上市，後來取得公司完全控制權，至1986年起由第二代接棒，走上國際化道路；而在買下Tatler Asia後，2011年集團成功私有化，並重新回到Lamunière家族手中。