美斯訪香港｜國際邁阿密4:1大勝港聯 美斯終無落場(持續更新)

有球迷帶上美斯的球衣進場。(林靄怡攝)

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，並於今日(4日)下午4時與港隊進行表演賽。持票球迷已可於中午12時30分入場；下午2時15分開始有賽前表演，姜濤、Anson Lo等歌手將為觀眾帶來演出。

賽前熱身，布斯基斯及艾巴參與其中，美斯及蘇亞雷斯暫未現身。邁阿密國際官方公佈了對陣香港聯隊的名單，美斯缺席，艾巴、蘇亞雷斯、布斯基斯三人後備替補。在現場的紙質版名單中，美斯出現在後備席，但邁阿密國際官方的名單中，美斯缺席。從後備席的鏡頭來看，美斯並沒有身穿球衣，而是休閒T恤和外套。

現場所見，在表演賽前三小時，前往香港大球場的道已現人潮。而球場三樓紀念品店在下午兩時多已售完所有國際邁阿密T裇、衛衣及頸巾，只餘帽子。

不少球迷身穿國際邁阿密的球衣入場支持，表現得十分興奮。有球迷帶同美斯於不同時期的球衣入場支持偶像；亦有球迷帶上美斯樣子的面具，化身「球王」。有球迷更在美斯的阿根廷球衣上畫上美斯捧盃的一刻。

李嘉維：難忘美斯2022世界盃

香港空手道運動員李嘉維為美斯入場，他由銅鑼灣行上大球場，人潮如水感受很深：「美斯的號召力真的很強，自己被美斯2022世界盃深深感動，在決賽與法國麥巴比輪流入波，非常難忘。」

何先生表示自巴塞細細個睇美斯大，今次終於第一次現場睇美斯，「非常高興，特別在美斯贏了世界盃，已奠定球王地位。」