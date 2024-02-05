美斯訪香港｜社交專頁抽水 HKTVmall推「水魚」優惠 英超︰睇大戰唔洗叫回水｜Ray Online

香港聯賽選手隊昨午(4日)與美職球會國際邁阿密踢表演賽，阿根廷球王美斯未有上陣，盛事喝倒彩收場，成為全港熱話。重金買票入場球迷被網民形容成「世紀大騙案」的「水魚」，社交平台各專頁亦紛紛對事件「抽水」。
入優惠碼「MESSI10」減10蚊 網民問「有波飛可否再9折」
網購平台HKTVmall小編發文稱「唔想再食(做)水魚，我哋有大把魚任你揀」，表示「各位球迷，短期內見到水魚都觸景傷情？街市部小編收到你收到你『街市即日餸』有大把街市新鮮靚魚供應，條條生猛又足秤，買完唔會叫回水。」小編又推出優惠「撫慰大家受傷心靈」，「落單買餸輸入優惠碼『MESSI10』，全單即減10元。」
有網民稱「抽到魚塘都乾啦」、「維多利亞港都比你抽乾」、「有波飛嘅可否再9折」，又問小編「水都乾哂點會有魚」，小編回應「唔怕！小編同各大街市檔主confirm過，今日海魚同海水都供應充足！」、另有人抽水稱「你簡直係幾萬人傷口上灑鹽」，小編稱「我都好痛啊，所以先爭取啲優惠畀大家。」
另外，適逢昨晚英超上演阿仙奴對利物浦的大戰，英超官方facebook的小編亦抽水發文稱「唔洗千呼萬喚，唔洗叫回水，今晚就有阿仙奴對利物浦！」，網民稱「希望酋長球場阿迷唔洗嗌回水」、「今場埃及美斯(沙拿)全場會坐場邊」、「冇沙拿叫回水」、「有祖高美斯」。