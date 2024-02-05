美斯訪香港｜羅生門未解 邁阿密IG早稱美斯「後備都冇」 出場條款有不同版本？

香港聯賽選手隊昨午(4日)與美職球會國際邁阿密踢表演賽，阿根廷球王美斯未有上陣，球迷高叫「回水」，盛事喝倒彩收場，被形容是「世紀大騙案」。國際邁阿密解釋美斯有傷，上陣會有很大風險。政府昨晚兩度發新聞稿指，對於美斯沒有上陣，他亦未有應要求，在場內親自向球迷說明原因，政府和一眾球迷感極度失望。主辦單位強調賽前並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。 事件仍有兩大「羅生門」未解，邁阿密於社交平台的出場名單已列明美斯「連後備都冇」，惟大會出場名單把美斯列入後備；另外，有報道指合約有列明美斯需落場約45分鐘，惟另有報道指香港站合約僅承諾「大牌球員」登場。

邁阿密主帥馬天奴賽後解釋，昨午隊醫已認定美斯和蘇亞雷斯的傷勢不適合參賽，二人於賽事仍有走入後備席，美斯只以便裝休閒鞋現身，蘇亞雷斯於下半場尾段仍有熱身但未上陣。 邁阿密社交平台IG及FB於賽前公布的出場名單可見，後備球員有10人，蘇亞雷斯在席惟美斯不在列，但賽會交予傳媒的出場紙卻列為後備球員有11人，明確把美斯標為後備，球場大屏幕及播報員讀名單時亦確認美斯列席。當時已有球迷及網民發現出場名單有兩個版本，「心知不妙」，惟主辦單位及球隊之間對此「羅生門」有否作任何溝通及更正？出場紙版本的名單是否雙方達成的共識？要知道，若球場賽前一早宣布美斯不會在後備之列，現場反應恐難以想像。