美斯訪香港｜美斯終無落場球迷大叫回水　政府極度失望或扣減贊助款項　據悉合約列明要落場45分鐘 (持續更新)

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密，今日(4日)在香港大球場大戰港聯，最終以4:1大勝的結果為戰事拉下帷幕，但美斯最終未有落場，令不少渴望一睹球王英姿的球迷失望而回，完場後大量球迷報以噓聲，更有人不滿大叫「回水」。政府賽後回應美斯未有出場一事，形容政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，「主辦單位欠球迷一個解釋。」
據了解，主辦機構與港府簽訂的合約中，列明美斯需要落場約45分鐘，除非因受傷等健康及體能問題，而港府曾向國際邁亞密要求美斯賽後以隊長身份領獎和發言，惟今日他最終只在後排位拍攝大合照，其後直接返回更衣室。
球迷疑洩忿踢向美斯紙板
大球場原本擺放有國際邁阿密對港聯的宣傳紙板，但網上流傳片段有球迷疑洩忿「起飛腳」踢向紙板上美斯的頭部，事後美斯的「頭」跌在地上，畫面宛如「斷頭台」。
▼美斯比賽宣傳紙板宛如「斷頭台」▼
馬啓仁：隊醫消息指美斯受傷 理解未有披甲
阿根廷球迷馬啓仁表示隊醫消息是美斯受傷，所以理解球王未有披甲。球迷梅先生表示買了4千多元波飛，卻未能睇到美斯，感覺受騙。另一球迷斯巴斯坦表示入場睇美斯不果很嬲，更稱「Messi is s×××」、「Ronaldo is the best」(巴西傳奇前鋒朗拿度是最好的)。有現場觀眾更目睹，有小朋友氣得扔下印有美斯的宣傳單張在地上直踩。
國際邁阿密主帥馬天奴賽後解釋，美斯的肌肉發炎已維持多日，但情況沒有明顯好轉，團隊下午才決定不派美斯上陣，希望球迷原諒。雖然未能一睹球王風采，但班主碧咸則非常識趣，完場後繞場與觀眾揮手打招呼，十分親民，更有球迷成功突破保安防線，取得碧咸簽名及合照。
政府︰國際邁阿密CF表演賽獲配對撥款和場地補助金資助
對於美斯最終從未在今日表演賽上陣，政府發言人晚上發稿回應傳媒查詢指，形容政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，直指「主辦單位欠球迷一個解釋」，又稱大型體育活動事務委員會將根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。
政府發言人又確認，今次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。