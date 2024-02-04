美斯訪香港｜美斯終無落場球迷大叫回水　政府極度失望或扣減贊助款項　據悉合約列明要落場45分鐘 (持續更新)

賽後球場有一個紙板宣傳品懷疑遭踢爛，美斯的「頭」跌在地上。(林靄怡攝)

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密，今日(4日)在香港大球場大戰港聯，最終以4:1大勝的結果為戰事拉下帷幕，但美斯最終未有落場，令不少渴望一睹球王英姿的球迷失望而回，完場後大量球迷報以噓聲，更有人不滿大叫「回水」。政府賽後回應美斯未有出場一事，形容政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，「主辦單位欠球迷一個解釋。」

據了解，主辦機構與港府簽訂的合約中，列明美斯需要落場約45分鐘，除非因受傷等健康及體能問題，而港府曾向國際邁亞密要求美斯賽後以隊長身份領獎和發言，惟今日他最終只在後排位拍攝大合照，其後直接返回更衣室。

球迷疑洩忿踢向美斯紙板

大球場原本擺放有國際邁阿密對港聯的宣傳紙板，但網上流傳片段有球迷疑洩忿「起飛腳」踢向紙板上美斯的頭部，事後美斯的「頭」跌在地上，畫面宛如「斷頭台」。

▼美斯比賽宣傳紙板宛如「斷頭台」▼