美斯訪香港｜美斯蘇亞雷斯終無上場　江玉歡質疑往後盛事「點叫遊客相信」

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密，今日(4日)在香港大球場對戰港聯，惟最終美斯全程只在場邊觀賽而未曾上陣。立法會議員江玉歡在社交網站表示，今日在家觀看賽事直播時，原本預計有球星會出場數分鐘，豈料美斯和另一球星蘇亞雷斯在完賽後才步進球場。她相信不少入場球迷會感到非常失望，特別是遠道以來的遊客，質疑日後本港再舉辦盛事時，「點叫遊客相信我們呢？」 江玉歡感活動名過其實 江玉歡又稱，比較今日賽事和早前的旅發局大肆宣傳和報道，直言活動感覺有點名過其實，「雷聲夠大，雨都冇滴」，認為球星如果最終「連波都唔掂下」，便不應宣傳成來港獻技。國際邁阿密明日(5日)將啟程往日本東京作賽，江玉歡指當地門票較本港的便宜，「不知球星屆時會否落場呢？」

何敬康戲言門票應標明入場看「美斯睇波」 立法會民政及文化體育事務委員會成員、新民黨何敬康亦在社交網站表示，香港球迷付血汗錢購買門票，希望入場一睹球王風采，「結果腳毛都無一條睇」，失望而回，戲言主辦單位下次應表明門票是供入場觀看美斯睇波，而非美斯踢波。不過，何敬康未有交代他是否進場觀賽的「苦主」之一。 ▼美斯比賽宣傳紙板宛如「斷頭台」▼

田北辰要求「回一半水」 實政圓桌田北辰同樣發帖批評事件，指眾所周知「全世界都係為咗睇美斯先會買飛入場」，最終卻貨不對辦，強烈要求主辦單位「起碼回一半水」，同時強烈要求政府取消贊助，「公帑唔可以俾人咁予取予攜。」他續說，若果美斯真的受傷未能出賽，「點解出嚟見吓人都唔得呢？傷到出嚟繞場都唔得？

新民黨李梓敬指，過去數日大批內地旅客因美斯訪港而來港，並付出高昂票價入場，最終卻因「美斯缺陣」掃興，旅客定必留下負面記憶，批評主辦單位有負香港市民的期待，損害本港旅遊城市形象。他促請政府追查事件真相，避免大型盛事「甩轆」成為慣例。 陳仲尼倡政府撤辣吸引美斯買樓 另外，民建聯立法會議員陳仲尼賽後表示，今日進場觀賽時見到很多遊客到來，感受到舉辦大型體育活動的魅力，建議政府在舉辦盛事吸引遊客的同時，政府還要適當拆牆鬆綁，包括撤去買家印花稅等樓市「辣招」，吸引海外人士如美斯及國際邁阿密班主之一的碧咸「趁低吸納」在港買樓及投資，才能有效提振經濟。