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2024-02-01 16:15:57

美斯訪香港｜黃牛黨疑炒燶波飛　Carousell半價有交易

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美斯訪香港｜在二手平台Carousell，有不少門票低於原價放售。

美斯訪香港｜在二手平台Carousell，有不少門票低於原價放售。

阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁亞密將於明日(2日)抵港，周六(3日)會在大球場操練，並會在周日(4日)與香港聯賽選手隊作熱身賽。近日二手平台有不少門票低於原價放售，疑似黃牛「炒燶飛」。

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表演賽門票售價由880元至4,880元，開售僅兩小時全部售罄，及後有人在網上放售門票，一度炒高幾倍，更高叫至逾萬元一張。臨近表演賽來臨，近日官方再推售少量門票，網上平台出現不少低於原價的門票放售，在二手平台Carousell，原價4,880元一張的門票，有人稱「半價直出」放售兩張門票；另有人以接近半價的5,000元放售兩張門票，更稱「當日面交、陪同驗票」，他又指另有一張原價2,980門票，現放1,500元。
 

男子誤信騙徒買票 損失1.2萬

警方在社交平台提醒，購買網上放售的門票要「小心中伏」，指如非官方渠道購票，難以核實二維碼是否有效，或將無法入場。日前有一名男子誤信騙徒購買表演賽門票，共轉賬接近1.2萬元至對方銀行戶口，其後對方失聯導致損失。

港聯25人決選名單

另外，港聯公布對國際邁阿亞密的25人決選名單，主教練為安達臣。

守門員︰葉鴻輝 (東方)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)

後衞︰賀爾、丹尼爾 (東方)、周子謙 (港會)、周緣德 (傑志)、荷西安祖、李毅凱 (理文)

中場︰馬高斯 (東方)、基爾頓、查理史葛、恩查、米基爾 (傑志)、保利臣 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒︰伊巴謙 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、林學曦 (香港U23)、明加索夫(傑志)、艾 華 (冠忠南區)、艾華頓、基華尼頓、安尼亞 (理文)
 

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美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）
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