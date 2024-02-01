美斯訪香港｜黃牛黨疑炒燶波飛　Carousell半價有交易

表演賽門票售價由880元至4,880元，開售僅兩小時全部售罄，及後有人在網上放售門票，一度炒高幾倍，更高叫至逾萬元一張。臨近表演賽來臨，近日官方再推售少量門票，網上平台出現不少低於原價的門票放售，在二手平台Carousell，原價4,880元一張的門票，有人稱「半價直出」放售兩張門票；另有人以接近半價的5,000元放售兩張門票，更稱「當日面交、陪同驗票」，他又指另有一張原價2,980門票，現放1,500元。

