美斯訪香港｜12時半入場 4時開賽 警籲天后站落車(附賽程及封路詳情)

阿根廷球王美斯所屬的美職聯球隊國際邁阿密一連4日旋風式訪港，不少球迷引頸以待。今日下午4時將與香港大球場與港隊踢表演賽，持票觀眾可在中午12時半入場，而賽前將設表演環節，表演嘉賓包括姜濤、鄧紫棋等。

5時半起擴大封路範圍

警方預料周末每日4萬人次進入球場觀賽，並已於早前實施3階段封路。今日下午2時開始，將會擴大封路的範圍，介乎加路連花園至東院道 一段加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道將會封閉。下午4時半，當大部份觀眾已進入大球場，會重開東院道(北行)，屆時東院道會恢復雙線單程行車前往銅鑼灣道、高士威道、或摩頓臺方向。活動完結後下午5時半開始，為協助大量市民有秩序離場，會擴大封路的範圍。屆時整段連道(上落山方向行車線)、開平道及新寧道會封閉。

因預料銅鑼灣站人多擠迫，警方呼籲球迷可在天后站落車，經高士威道、銅鑼灣道及東院道往球場；離場時會因應情況或考慮分批分階段離開，亦呼籲多使用天后站離開；又呼籲駕駛人士留意現場的交通改道措施，而在封路及交通改道實施期間，警方會對違例停泊的車輛，進行嚴厲執法，包括沒有警告之下，將阻塞道路的車輛拖走。

