美眾議院通過停經貿辦法案 港府譴責 駐港公署：中方將堅決反制

美國眾議院周二(10日)以413票同意、3票反對，通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，要求行政部門在法案生效30天內，決定香港經貿辦在美國華盛頓、紐約和三藩市的3個辦事處能否延長目前享有的特權與豁免。如果美國政府認證這3個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，將在180天內停止運作。法案仍需經參議院審議，若獲通過就會交總統拜登簽署生效。
外交部駐港公署批評法案抹黑香港國際聲譽，打壓香港對外經貿合作，表示強烈譴責和堅決反對，強調中方絕不容許任何外部勢力干預香港事務，若美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制。 發言人表示，特區政府在海外設立的經貿辦事處是特區駐當地的官方代表，有利於擴大香港同有關國家和地區經貿務實合作，又指美方把經貿問題政治化、工具化，試圖利用法案干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程，奉勸美方立即停止干預香港事務，停止「以港遏華」。
詆譭維護國家安全法律 抹黑香港人權
特區政府強烈譴責美國眾議院假借法案，詆譭香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權狀況，批評美國眾議院為求政治目的，歪曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務，香港特區必須直斥其非，並強烈譴責。
繼續無畏無懼說好香港故事 澄清誤解
港府發言人指出，駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦一直按當地法律運作，與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流，三個駐美經貿辦的成功順利運作，有利於擴大港美不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。事實上，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，超過1,200家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。
特區政府在美國設立的三個經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。特區政府重申，會繼續堅定不移全面準確實施《港區國安法》和《維護國家安全條例》，並維護香港市民受到法律保障的權利與自由。
商務及經濟發展局局長丘應樺亦表示，強烈譴責美國眾議院通過港經貿辦認證法案，認為是損人不利己行為。